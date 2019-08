Radio Libera Festival: tre serate di grande musica a Priverno

Tre giorni all’insegna della musica a Priverno quelli del 7, 8 e 9 agosto. Ospite d’eccezione il trio formato da Stef Burns, Claudio “Gallo” Golinelli e Will Hun che sarà in concerto mercoledì 7 agosto, ma si preannuncia grande spettacolo anche nelle altre due serate nell’ambito dell’evento “Radio Libera Festival” 2019. Per le tre giornate l’immensa stazione radiofonica del Truck Globo getta l’ancora in piazza XX settembre (Porta Romana). Dalle ore 17.30 Priverno sarà regina della diretta radiofonica su tutte le frequenze Radio Globo.

Il concerto del trio Burn, Golinelli e Hunt

BGH è l’acronimo che Burns, Golinelli Hunt hanno scelto per questa formazione; i musicisti di Vasco Rossi si esibiranno a Priverno per l’esclusiva tappa nel Lazio, portando in scena i più grandi successi della musica Rock all’interno del grande contenitore musicale Radio libera festival. Prima dei big, saliranno sul palco i “Vivere Vasco”, la tribute band del Blasco più quotata al momento e a seguire, dalla mezzanotte fino a notte fonda, non resta che ballare in consolle con Riccardo di Lazzaro e Federico de la Vellèe, aspettando il seguito di Radio Libera Festival.

Musica in 10 piazze

Nelle serate dll’8 e 9 agosto 40 artisti si esibiranno in ben 10 piazze della città, da porta Romana a Porta Napoletana, sapientemente mossi, come in un video game, da un cursore vivente, simboleggiato dalla “Bada bim bum band” che accende e spegne a rotazione gli eventi ad intervalli di 15/30 minuti, muovendosi come pedina una o più volte a serata così da accompagnare gli spettatori lungo l’affascinante percorso artistico. Un palinsesto che abbraccia tutte le generazioni e farà danzare a ritmo di swing, folk rock, blues contemporaneo e popolare, cantare di ricordi senza tempo le poesie di De Andrè e Gabriella Ferri, e ridere di esilaranti pièce teatrali, immersi tra gli odori e i sapori di oltre 15 stand gastronomici provenienti da tutta Italia e non solo che si cimenteranno nel format dello “street food”.



