A Giulianello il X Raduno di 500 e Plurimanche d’epoca

Torna un appuntamento atteso dagli appassionati di 500 FIAT e plurimarche d’epoca a Giulianello di Cori con il X Raduno.

Domenica 16 giugno in piazza Umberto I oltre alla sfilata di modelli come Topolino, Abarth, Ghia, Bianchina, Steyr Puch, Giardiniera prodotti dalla FIAT fino agli anni ’70, ci sarà intrattenimento per tutti i gusti dalle ragazze immagine con cui scattare foto ricordo della giornata agli stornellatori che ricordano le antiche usanze e tradizioni alle ammiccanti car wash girls.

Nel corso della mattinata si terrà l’esposizione delle tantissime auto d’epoca che arrivano da tutto il Lazio, la colazione per tutti e poi l’aperitivo offerto dall’Amministrazione Comunale. Le auto partiranno poi per la parata turistica per le vie dell’antico Borgo e alle 12.30, tornate in Piazza Umberto I si terrà la premiazione con prodotti tipici locali e premi a sorpresa dei primi 70 iscritti al Raduno. La giornata si concluderà con un pranzo conviviale.

L’appuntamento

È dunque per domenica 16 giugno in piazza Umberto I a Giulianello di Cori per il Raduno di 500 e Plurimarche organizzato da Corrado Foschi e Fabio Ricci, col patrocinio del Comune di Cori.