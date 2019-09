A Sabaudia la 13° edizione del raduno di FIAT 500

In arrivo un appuntamento per gli appassionati della mitica 500 della FIAT, la macchina simbolo del made in Italy conosciuta in tutto il mondo che ancora oggi scalda il cuore di tantissimi appassionati di auto.

Domenica 15 settembre Sabaudia ospiterà la 13° edizione del raduno di FIAT 500: tanti modelli di mille colori, personalizzati, curiosi, fiammanti che dopo i saluti di rito si dirigeranno presso il lungomare di Sabaudia per una suggestiva passeggiata fino a San Felice.

Il raduno in piazza del Comune a Sabaudia è per le 8.30, dopo i saluti di rito da parte del coordinatore dell’evento Aldo Crivellaro, si partirà per il giro turistico. Qui si potranno incontrare diversi appassionati con cui scambiare esperienze e pareri tecnici sui motori e sulle varie personalizzazioni delle auto.

Tutti i possessori di una FIAT 500 possono partecipare prenotando al numero 0773 53 15 81, oppure contattando Aldo Crivellaro ai numeri 3384487128-3382046738.

L’appuntamento

È dunque per domenica 15 settembre a partire dalle 8.30 a Sabaudia.

Il programma della giornata

Ore 8.00 punzonatura

Ore 9.00 colazione

Ore 10.30 giro turistico

Ore 12.00 aperitivo

Ore 13.00 pranzo

Gallery