Radure: un festival teatrale per valorizzare i luogi della Via Francigena sui Monti Lepini

Un festival che nasce per valorizzare il patrimonio culturale e il sistema territoriale dei Monti Lepini: Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud a cura dei Comuni di Priverno, Carpineto Romano, Norma, Segni, Sezze, grazie al finanziamento della Regione Lazio e realizzato nell'ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.

Un mese di eventi che dal 21 giugno al 21 luglio animeranno i luoghi più suggestivi lungo la via Francigena del Sud che passa proprio in territorio pontino. Il festival Radure vuole essere un luogo di cammino e scambio proprio come lo fu la Via Francigena nel Medioevo e invitare le persone ad ammirare le bellezze storiche e architettoniche dei luoghi impreziosite da spettacoli teatrali ed eventi organizzati in collaborazione con le realtà artistiche del territorio.

Quindici spettacoli che si terranno nei fine settimana, durante i quali ospiti d’eccezione come Gabriele Lavia, Monica Guerritore, Nicola Piovani, Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana, Mary-Jess Leaverland saranno affiancati da compagnie professioniste locali come Matutateatro, Compagnia teatrale Le Colonne, Acta Teatro e gli ensemble corali Kalenda Maya Chorus e InCantu.

Il programma degli spettacoli:

SEZZE

Venerdì 21 giugno

ore 18:30 Chiesa della Madonna dell’Appoggio – Antica Via Setina, ingresso da via Bassiano

ANTIGONE

Matutateatro

ingresso gratuito