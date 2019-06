R.D.C. Rainy - Day Canapé: alla LM Gallery un’esposizione internazionale e tutta al femminile

Una esposizione tutta al femminile e dal respiro internazionale quella che sarà inaugurata sabato 8 giugno alla LM Gallery di Latina: “R.D.C. Rainy - Day Canapé”

Una collettiva, che propone opere che spaziano dalla pittura alla scultura, di cui saranno protagoniste cinque artiste provenienti da diversi paesi del mondo: Stephanie Hier, Yelena Popova, Tess Williams, Tahnee Lonsdale e Hannah-Sophie Dunkelberg.

Il titolo “Rainy-Day Canapè” fa riferimento al titolo di un’opera di Dorothea Tanning, celebre pittrice, scultrice e poetessa statunitense, conosciuta per i suoi lavori surrealisti e per il suo matrimonio con Max Ernst. Un personaggio sui generis che si è sempre battuta per l’emancipazione del ruolo femminile nell’arte. I suoi lavori, nonostante le varie evoluzioni, si sono caratterizzati per le linee sinuose e aggrovigliate, silhouette morbide e cascanti.

Ed è proprio da questo assunto che si muovono, seppur con esiti molto diversi, le cinque artiste in mostra a Latina: lo sguardo di una generazione che racconta la contemporaneità con un approccio profondo, intimista e sensuale. Una sensualità audace e carnale seppur sempre elegante, che potrà essere ammirata attraverso opere di medio e grande formato, dalle quali trarre spunti di riflessione e molteplici chiavi di lettura.

L’appuntamento

È dunque per sabato 8 giugno alle ore 18.30 per l’inaugurazione durante la quale è prevista inoltre una degustazione di vini a cura dell’azienda I Pampini. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 28 settembre.

Cenni biografici: