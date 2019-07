La Stagione dell'Arte presenta la Rassegna Musicale Giovani Musicisti 2019

Il giorno 12 luglio 2019 ore 20,30 presso la sala dei Baroni del Castello di Minturno si svolgerà l'annuale Rassegna Musicale Giovani Musicisti.

Si esibiranno giovani studenti di musica delle classi di Pianoforte preparati dal M° Silvio D'Alessandro, dei Fiati del M° Lorenzo Sinapi e di Violino del M° Angela Foddanu. Tra questi: Asia Zinicola, Giusy Lonta, Soraya del Regno, Giselle Catasus Torres e Eloisa Cavaliere, Lavinia Quagliotti, Erika Malagisi, Beatrice Fera, Syria Bonomo, Giovanna Laura, Manuel Di Pirro, Dalia Rivetti, Mario Mallozzi, Elena Bisagna, Valerio D’Acunto, Clelia Gubitosi, Teresa Chierchia, Germana Vento, Davide Borelli, Pierfrancesco Valente, Federica Santoro, Giorgio Viola, Nicolò Coppola e Antonio Coppola.

“La Manifestazione, curata ed organizzata dall'Associazione Culturale-Musicale Le Stagioni dell'Arte è stata creata per dare un'opportunità ai giovani studenti di musica provenienti da tutto il sud pontino e per valorizzare il loro talento. Vi aspettiamo numerosi per apprezzare la buona musica dei nostri ragazzi”. Un ringraziamento va al Presidente del Consiglio del Comune di Minturno Dott. Giuseppe Tomao per la sua disponibilità e l'impegno che ogni anno mette per una buona riuscita dell'evento e al Direttore Artistico il M° Silvio D'Alessandro.