La Rhomanife band in concerto a Roccagorga

La Rhomanife band non si ferma, continua a diffondere il messaggio d'amore con eventi, concerti in tutta Italia ed all'estero e pubblicando anche video di coinvolgenti performance live sul canale YouTube. Prosegue il tour 2019-2020 domenica 20 ottobre alle ore 19,00, in Piazza 6 Gennaio a Roccagorga.

L'evento è organizzato dall'amministrazione del comune di Roccagorga. Saliranno sul palco per far ballare il pubblico: Gianni Rhomanife (voce e chitarra), Pino Rhomanife (basso), Francesco Bartoli (batteria), De Leo Filomena(voce coro), Nicola Boccuzzi (chitarra), Antonèl Lak (voce coro), Enrico Elia (tastiere).



Rhomanife, reggae band barese, da oltre 30 anni, crea musica ed eventi per diffondere il messaggio d'amore. Il nuovo videoclip ''LOVE IS MY WAY'' è stato realizzato con l'intento di portare gioia e felicità nei cuori, con la speranza di condurre tutti alla via della Verità, della Fede e dell'Amore. Con il ritmo in levare e arrangiamenti dolci, il brano accarezza l'anima e ti guiderà sulla buona strada per iniziare ad amare il tuo prossimo in modo incondizionato.