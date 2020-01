Ricette d’Amore al Teatro Europa

Un nuovo e frizzante spettacolo prosegue la stagione di prosa al Teatro Europa di Aprilia.

Sabato1 febbraio alle ore 21.00 andrà in scena Ricette d’Amore con un cast stellare composto da Patrizia Pellegrino, Jane Alexander, Federica Cifola, Fanny Cadeo e Ascanio Pacelli, direttio da Diego Ruiz.

Ricette d’Amore racconta un divertente spaccato sul mondo femminile: Giulia, Irene e Susanna si riuniscono nella cucina di Silvia per prepararsi all’esame finale di un corso di cucina che frequentano insieme. Mentre cucinano chiacchierano, scherzano, si confidano e si confrontano toccando tanti temi: dalla vita quotidiana ai loro sogni, dai sentimenti al sesso. Fino a quando non irrompe nell’appartamento il bellissimo Luca, ospite del dirimpettaio, che nel tentativo di riattivare la corrente elettrica saltata mentre faceva la doccia è rimasto chiuso fuori casa con indosso solo un asciugamano stretto in vita. L’arrivo di Luca romperà ogni equilibrio e i rapporti tra le quattro amiche.

Una commedia frizzante e ironica dal ritmo serrato che divertirà il pubblico.

L’appuntamento

È dunque per sabato 1 febbraio alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia. Per informazioni è possibile contattare i numeri 06.97650344 - 335.8059019, i biglietti sono disponibili anche sul circuito on line di CiaoTickets.

