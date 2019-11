Rievocazione Storica della Valvisciolo-Bassiano: tutto pronto per l’edizione 2019

Un appuntamento ormai tradizionale per l’autunno pontino è la Rievocazione Storica della Valvisciolo-Bassiano una famosa gara in salita, altrimenti detta Coppa Città di Latina, che negli anni ’60 si disputava sul percorso tra l’Abbazia di Valvisciolo e Bassiano ed era tra le più pericolose per via della strada stretta e tortuosa che si inerpica sui nostri monti e il manto stradale non adatto alle alte velocità.

La rievocazione storica oggi vede partecipare vetture d’epoca e d’interesse storico immatricolate non prima del 1999, che ripercorreranno i luoghi della gara ma non si tratterà di una competizione basata sulla velocità ma su prove di regolarità.

La passeggiata rievocativa, organizzata dal Circolo Pontino della Manovella, federato con l’Automotoclub Storico Italiano, partirà dall’Abbazia di Valvisciolo per arrivare a Sezze e concludersi a Bassiano con pranzo e le premiazioni dei vincitori.

L’appuntamento

È dunque domenica 10 novembre a partire dalle 8.30 presso l’Abbazia di Valvisciolo.

Il programma della manifestazione

Ore 08,30: arrivo e parcheggio nel piazzale dell'Abbazia di Valvisciolo, ritiro della dotazione di gara e prepararsi per la Partenza;

Ore 09,00: partenza della prima vettura alla volta di Sezze Romano con arrivo previsto alle ore 9,30;

Ore 09,40: partenza dell'ultima vettura con arrivo previsto a Sezze Romano alle ore 10,10;

Ore 11,00: partenza della prima vettura per la seconda tappa che si svolge nel territorio di Sezze con arrivo previsto alle ore 12,00;

Ore 12,30: partenza della prima vettura per la terza tappa da Sezze Romano a Bassiano con arrivo alle ore 12,50.

Seguirà il cocktail di benvenuto con il pranzo all'interno delle mura di Bassiano

Ore 15,00 - Esposizione classifiche;

Ore 15,30 - Premiazione dei primi 10 equipaggi classificati