A Lenola la 13° Rievocazione storica in onore di Maria Ss. del Colle

Una celebrazione che unisce culto religioso e storia cittadina è la Rievocazione storica in onore di Maria Ss. del Colle con il passaggio del Gonfalone del Pellegrino che si tiene a Lenola ormai da 13 edizioni. L’evento rientra nel calendario di appuntamenti dell’Estate Lenolese.

Il corteo storico e la figura di Gabriele Mattei

Domenica 1 settembre a partire dalle 16.00 un corteo di oltre 300 figuranti in costume ripercorreranno le tappe della diffusione del culto mariano così sentito a Lenola per via della figura di Gabriele Mattei, vissuto nella seconda metà del 1500, che ebbe la visione della Madonna che gli impedì di compiere un omicidio e lo invitò a far erigere una cappella in cima al colle vicino dove c’era una sue effigie ormai dimenticata.

Gabriele Mattei non solo ritrovò l’effige accanto a un cipresso ormai coperta di rovi ed erbacce ma partì in pellegrinaggio alla ricerca dei fondi per far erigere quella che diventerà poi il Santuario Basilica Minore della Madonna del Colle a Lenola.

La Manifestazione è organizzata dall’Associazione Storico-Culturale Ynola, il corteo storico che rievoca diversi episodi religiosi ambientati in altrettante epoche è organizzato in ogni dettaglio con la collaborazione dei lenolesi che sentono fortemente questo momento.

Accanto alla rievocazione storico-religiosa c’è il Passaggio del Gonfalone del Pellegrino ovvero la consegna per estrazione del Gonfalone e dell’Effigie della Madonna del Colle a un pellegrino che per un anno dovrà conservarlo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 1 settembre a partire dalle 15.00 nel cuore di Lenola.

Il programma della rievocazione:

Ore 15.00 Arrivo dei pellegrini

Ore 16.30 Partenza del Corteo Storico da Piazza Lago

Ore 18.30 Recita del Rosario e Santa Messa

Ore 20.00 Passaggio del Gonfalone