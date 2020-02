Roberto Ventimiglia in concerto al Sottoscala 9

A pochi giorni dall’uscita del suo secondo album Raw, distribuito da Gusville Dischi, in vendita sui maggiori circuiti on line dal 31 gennaio, Roberto Ventimiglia torna in concerto a Latina.

Roberto Ventimiglia è un cantautore pontino che alle atmosfere intime del suo primo disco aggiunge l’elettronica ma non perde il gusto di produrre artigianalmente, tra le pareti di casa, la propria musica. Raw, proprio come Bees make love to flowers (2018), è registrato tra le mura domestiche in piena autonomia e spazia tra i generi per offrire all’ascoltatore nove ottimi brani.

Parte dunque il tour promozionale di Raw, che non sarà più caratterizzato dalla suggestiva esibizione di sole voce e chitarra, ma da una band che si esibisce sul palco: infatti accanto a Roberto suoneranno Fabio Accurso al basso e Carlo Furini alla batteria.

Prima tappa del tour, durante la quale si potrà acquistare anche Raw in cd, sarà al Sottoscala 9 di Latina venerdì 7 febbraio a partire dalle 22.00.