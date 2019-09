Roby Tour: tutto pronto per la XVII edizione

Diciassettesima edizione per il Roby Tour: la manifestazione dedicata agli amanti delle due ruote organizzata per la gioia di grandi e piccini presso il Centro Commerciale Itaca di Formia.

L’evento nasce grazie all’intraprendenza di Giuseppe Tartaglia detto Roby, pizzaiolo di Gaeta con la passione per i motori che nel 2003 diede appuntamento a qualche amico davanti al centro commerciale per iniziare insieme un viaggio verso l’Abbruzzo. Col passare degli anni la voce si è sparsa fino a coinvolgere migliaia di bikers provenienti da tutta Italia con la voglia di divertirsi, stare insieme e condividere con gli altri la propria passione.

Dunque ogni seconda domenica di settembre i motociclisti si radunano a Formia per raggiungere insieme il Parco Nazionale dell’Abbruzzo. Quest’anno il raduno è dunque in programma per le ore 9 di domenica 8 settembre presso il Centro Commerciale Itaca, dalle 11 si inizierà a partire in piccoli gruppi per non creare disagio al traffico.

Il percorso toccherà San Donato Val di Comino, Forca d'Acero, Opi, Pescasseroli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Scanno, Passo Godi dove ci si fermerà per il pranzo. Come sempre gli organizzatori raccomandano la prudenza alla guida, ricordando ai centauri che non sarà una competizione ma una piacevole passeggiata con gli amici.