Roccalling: a Roccagorga la 15° edizione del festival per band emergenti

È giunto alla sua 15° edizione il festival dedicato alla musica indipendente e alle band emergenti di Roccagorga: il Roccalling.

Tre giorni di competizione che vedranno scontrarti giovedì 18 luglio le prime 6 band finaliste, venerdì 19 le prime 4 e sabato 20 luglio gran finale con la proclamazione dei vincitori. In gara band che propongono musica originale, rigorosamente in italiano e senza alcun contratto discografico.

Venerdì e sabato sera oltre alle band in gara si esibiranno ospiti d’eccezione: venerdì sera arriverà sul palco del Roccalling Giulio Wilson con "Futuro remoto Tour", e sabato sera saranno presenti i Five to Ten con "Stupid Now Tour" vincitori del contest "Falla Girare" del MEI di Faenza e inoltre Novi, Pratelli, Guidi e Mannucci con il progetto artistico "Come è profondo il mare" dedicato a Lucio Dalla.

Come è ormai tradizione, non mancherà lo stand gastronomico con primi piatti, carne alla brace, vino e ottima birra.

L’appuntamento

È dunque da giovedì 18 a sabato 20 luglio presso la zona artigianale Prati.