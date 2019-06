Rockin’Beer Fest: il Birralosa dà il benvenuto all’estate

Anche il birrificio Birralosa dà il benvenuto all’estate e lo fa in grande stile con il Rockin’Beer Fest.

Sabato 15 giugno nel piazzale antistante il birrificio si farà festa: a partire dalle ore 20.00 si potrà partecipare allo Street FoodBBQ con degustazioni di ottimo cibo da strada, i gelati, i smothies e il caffè dell’Apecaffè nonché le gloriose birre prodotte dal Birralosa che stanno riscuotendo successi e premi non solo in tutta Italia ma anche in gran parte d’Europa.

La serata sarà animata dalla musica dei “Welcome to Hill Valley” che proporranno il meglio della musica rock'n'roll anni '50 e '60. Novità di quest’anno anche la suggestiva dimostrazione di scherma medievale della Scuola D’Arme Fiore dei Liberi.

L’appuntamento

È dunque per sabato 15 giugno a partire dalle ore 20.00 presso il Birrificio Birralosa. La serata è a ingresso gratuito ma è gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo info@birralosa.it o chiamando il numero 340.1013226.