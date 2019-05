“Romeo&Giulietta, storia di un amore criminale” in scena al Teatro Moderno

E se una tragica ma classicissima storia d’amore come quella di Romeo e Giulietta si fosse svolta ai giorni nostri? Probabilmente avrebbe visto due giovani di famiglie malavitose e rivali innamorarsi e accendere così una faida tra chi già era in lotta per contendersi il predominio su loschi traffici e giochi di potere.

Romeo e Giulietta in chiave moderna

Questa è la premessa su cui si basa “Romeo&Giulietta, storia di un amore criminale”, uno spettacolo tratto dal classico di William Shakespeare e riadattato in chiave moderna da due ghost writers già noti per le loro sceneggiature di famosissime serie televisive italiane. La tragedia shakespeariana è ambientata nella Roma dei nostri giorni e vede intersecarsi l’intramontabile e sfortunata storia d’amore a spaccio di droga e criminalità organizzata.

“Romeo&Giulietta, storia di un amore criminale sarà portato in scena proprio domenica 25 maggio al Teatro Moderno dagli attori della Splatters Company e della In Company guidati da Simone Finotti, una produzione Non Solo Danza Scuola D'Arte di Latina, Acting Lab e FAP scuola di Formazione Artistica Professionale di Cisterna.

Uno spettacolo per un parco inclusivo

Parte dell’incasso della serata sarà destinato all’acquisto di 10 panchine e 6 cestini per il parco Gionchetto, per il completamento del progetto che i i ragazzi dell’Acting Lab e alcuni residenti del quartiere Gionchetto stanno portando avanti da qualche tempo affinchè il parco di quartiere diventi un parco inclusivo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 26 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Moderno.Lo spettacolo sarà anticipato da un inconsueto benvenuto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328.055 9096 o recarsi presso il botteghino del teatro il martedì dalle 10.00 alle 13.00 il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00.