Sabaudia con i miei Occhi: in mostra i lavori dei finalisti del contest fotografico

Quarta edizione per il contest fotografico “Sabaudia con i miei Occhi” organizzato dall’Associazione Sabaudia Culturando e realizzato con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Sabaudia.

Sabato 14 settembre sarà inaugurata la mostra con i migliori scatti del concorso che vuole promuovere il territorio mostrandone le bellezze naturalistiche, architettoniche e, novità di quest’anno, anche sportive. Infatti in preparazione per l’anno prossimo durante il quale Sabaudia ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio, gli organizzatori hanno deciso di includere lo sport come ulteriore categoria che contraddistingue la città delle dune.

Sessanta sono i fotografi amatoriali che hanno partecipato a questa quarta edizione, i loro lavori sono stati giudicati dalla commissione del contest composta dai fotografi Maurizio Verdecchia, Mirko Sperlonga e Marco Mincarelli, dal sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, dagli sportivi Alessio Sartori (canottiere e vicesindaco) e Luca Marin (nuotatore), dal presidente dell’Associazione Sabaudia Culturando Ilaria Pallocchini e dal vice presidente Laura Plata.

Valutando l’attinenza con i temi proposti, la qualità dell’immagine e l’originalità interpretativa, la commissione ha stilato una classifica che ha visto ai primi posti trionfare: Marco Ballin, 1° premio assoluto; Alessandro Sanna, 2° premio assoluto; Francesco De Marchis, 3° premio assoluto. Come è ormai tradizione, le 12 fotografie più votate saranno utilizzate per la realizzazione del calendario Sabaudia 2020.

L’appuntamento

È dunque per sabato 14 settembre alle ore 18.00 presso il Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni di Sabaudia per l’inaugurazione. La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il sabato dalle 9.00 alle 12.00, fino al 28 settembre.