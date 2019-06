Sabaudia in Vetrina: tutti gli eventi dell’estate 2019

Anche Sabaudia si appresta a festeggiare l’estate e a offrire ai residenti e ai tanti turisti che l’affollano nei mesi estivi intrattenimento, divertimento, appuntamenti culturali e sportivi con la rassegna Sabaudia in Vetrina – Estate 2019.

Una rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale che coinvolgerà artisti, associazioni, operatori culturali, imprenditori e associazioni di categoria del territorio e non solo.

Una proposta variegata che vedrà tutte le sere estive animate o da una festa, da musica dal vivo, da una mostra, da una rassegna cinematografica o sportiva tutte in location suggestive e attrezzate per accogliere i visitatori.

Confermati i grandi classici dell’estate di Sabaudia: il Festival del Cinema, la Settimana della Moda (con anche Miss Sabaudia e Miss Cinema Lazio), Il Gillette Padel Vip Cup, I Suoni del Lago… oltre il Giardino, Sabaudia Musica Festival, Sabaudia Jazz Festival e Musica in Blu. Ma anche Il Parco e la Commedia, Sunset Jazz Festival, la Festa Fluo, la Festa di Fine estate e il Carnevale Estivo. Grande ritorno dei “Racconti di Sabaudia”, assente dal 2006.

Tra le nuove proposte troviamo il Sabaudia Musica Village (con il truck di Radio Globo), il TPI Fest (il Festival delle Idee del The Post Internazionale) con una serie di ospiti illustri del mondo del giornalismo, della politica, della società e dello spettacolo italiano, una serata dedicata all’eccellenza della moda made in Italy con le creazioni di Gai Mattiolo, gli incontri letterari al BorgoLago, la Festa del Cocomero e il Butcher for Children promossi dall’Ascom Confcommercio e tantissime serate all’insegna del divertimento, dell’enogastronomia, della beneficenza e della condivisione. Infine una serata dedicata alla musica italiana con un ospite d’eccezione, che sarà svelato nelle prossime settimane.

Il programma degli eventi

Giugno

1 sabato

Centro Visitatori PNC ore 9,30

Swamp Festival

Ass.ne L’Eco della palude

Museo Emilio Greco ore 11,00

Emilio Greco, oltre lo spazio museo: lo sport nell’arte di Emilio Greco

Via Umberto I

International Street Food & Sport

Ass.ne M.A.S.

2 domenica

Centro Visitatori PNC ore 9,30

Swamp Festival

Ass.ne L’Eco della palude

Via Umberto I

International Street Food & Sport

Ass.ne M.A.S.

7 venerdì

Borgo Vodice – raduno in Piazza dei Caduti

Sisto Run 2019

Palazzo Mazzoni ore 17.00

Sabaudia “ Il suo primo passato”Presentazione libro di Maria Pia Mambro

dal 7 venerdì a 9 domenica

Incontro gastronomico dell’Agro 36°edizione

C.S.R.P. Vodice

Centro Eventi B.go Vodice

9 domenica

XXXVI Ciclonatura

Proloco Sabaudia, Comitato Ciclonatura e Avis Sabaudia

Partenza Piazza del Comune ore 9,00

“Spiagge e Fondali Puliti – Clean up the Med” – Strada Lungomare (altezza del Camping Sant’Andrea)

8-9-13-14-15

Festa Patronale Mezzomonte

Comitato Spontaneo Uniti si può Mezzomonte

14 venerdì

Centro di Documentazione A.Mazzoni ore 17,00

Sabaudia: percorsi tra storia e memoria. La città democratica

Clemente Ciammaruconi

P.zza del Comune ore 18,45

Coppa Oro Maga Circe, Auto Moto Storiche

Clas Circolo Latina

15 sabato

Centro di Documentazione ore 18,00

Premio Pavoncella alla creatività femminile VIII edizione

Ass.ne Culturale ArteOltre

18 martedì

Piazza del Comune ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: Saggio di danza

ASD Il Mondo di Lalla

dal 19 mercoledì al 30 domenica

Stanislao Nievo fotografo ritratti natura civiltà

Fondazione Nievo e Ass.ne Sabaudia Culturando

mostra fotografica – Centro di Documentazione A.Mazzoni

Inaugurazione 19 giugno ore 18,00

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30

sabato dalle 9.00 alle 12.00

19 mercoledì

Piazza del Comune ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: Ballando… al luna park

ASD Harmonia

20 giovedì

Piazza del Comune ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: The Greatest Show

ASD Centro Danza Les Claquettes

21 venerdì

Piazza del Comune ore 21,00

Festa della musica 2019

Concerto Banda del Com.A.C.A

dal 21 venerdì al 23 domenica

Evento internazionale di yoga: Anjali yoga

21) Palazzetto dello Sport ore 18.30

22) Circolo The Core ore 9.30/11.30 -Palazzetto dello Sport ore 18.30

23) Palazzetto dello Sport ore 9.30/10.30 – ore 18.30/19.30

22 sabato

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

Ass.ne Ricordart

23 domenica

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

Ass.ne Ricordart

Lago di Paola ore 9.00

Campionato Regionale Lazio di Canottaggio

F.I.C. Comitato Regione Lazio

Piazza del Comune ore 8.30

Staffetta per la vita

Aido Provinciale di Latina

P.zza del Comune ore 19.30

Dune in Swing

Band Freetboard

24 lunedì

Piazza del Comune ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: Make a Wish

AACSD Christalline arte e benessere

25 martedì

Piazza del Comune ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: Space “il corpo e lo spazio”

A cura di ASD Girodanza

dal 28 venerdì al 30 domenica

Centro Eventi B.go Vodice

Il fascino delle nostre radici: Rievocazione storica aratura d’epoca e mestieri di un tempo e 4°ediz. Sagra dei bigoi al torcio

Ass.ne Officine della Memoria

Centro Eventi B.go Vodice

29 sabato

P.zza Mafalda di Savoia ore 16,00

Gioco ciclismo

ASD Project Bike Sabaudia

Piazza Giorgio Gaber (zona nord)

Festa Sacro Cuore di Gesù

Centro storico/Piazza S.Barbara dalle ore 20.30

Cocomero Summer Festival

Ass.ne ASCOM Sabaudia

Museo Emilio Greco ore 16,30

Emilio Greco, oltre lo spazio museo: visita guidata in lis



LUGLIO

Dal 1 lunedì al 7 domenica

P.zza del Comune ore 18,00

Gillette Padel Vip Cap

Elevem Marketing e Entertainment

3 mercoledì

Borgo Vodice ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: The Greatest Show

ASD Centro Danza Les Claquettes

5 venerdì

Borgo Lago di Paola ore 18,30

Incontri letterari a Borgolago: “Ti rubo la vita” di Cinzia Leone

Borgo Vodice ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: Saggio di danza

ASD Il Mondo di Lalla

6 sabato

Borgo Vodice ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: Space “il corpo e lo spazio”

ASD Girodanza

Via Umberto I

Io sono ambiente

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto di Fogliano

7 domenica

B.go Vodice ore 16,30

Sisto Run Ex – Scampagnata

Ass.ne Culturale Onda Azzurra

Via Umberto I

Io sono ambiente

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto di Fogliano

8 lunedì

Belvedere ore 21,00

Rassegna Mille Note Blu: Musica nel cuore

Art Maison Accademy

9 martedì

P.zza del Comune ore 21.00

Rassegna Mille Note Blu: Note d’estate

Ass.ne Sabaudia Studium Musicum

10 mercoledì

Corte comunale ore 21,00

La Corte di Baraonda

Dal 12 luglio al 4 agosto

Cavea Parco Nazionale del Circeo ore 21,00

Il Parco e la Commedia

Ass.ne Pro Loco Sabaudia

11 giovedì

Via Umberto I ore 21.00

Festival del cinema

dal 12 venerdì al 28 domenica

tutte le sere al tramonto dalle ore 19.00 ( escluso lunedì e martedì)

Sunset Jazz Festival 2019

12 venerdì

Borgo Lago di Paola ore 18,30

Incontri letterari a Borgolago: “Il Padrino dell’antimafia” di Attilio Bolzoni

P.zza S.Barbara ore 19,00

Bimbo day

ASD Sabaudia 2010

Via Umberto I ore 21.00

Festival del cinema

13 sabato

Corte Comunale ore 19,00

Presentazione libro “Ghetti” di Goffredo Buccini

P.zza S.Barbara ore 19,00

Bimbo day

ASD Sabaudia 2010

Via Umberto I ore 21.00

Festival del cinema

Centro eventi B.go Vodice ore 19.30

Sagra della bufala con polenta

Ass.ne CSRP B.go Vodice

14 domenica

P.zza S.Barbara ore 19,00

Bimbo day

ASD Sabaudia 2010

Belvedere ore 19,00

Butcher For Children: Stand enogastronomici

Via Umberto I ore 21.00

Festival del cinema

Arena Ex Itis ore 21,00

Evento pugilistico: ASD Boxe Sabaudia Team

Centro Eventi B.go Vodice ore 19.30

Sagra della bufala con polenta

CSRP Vodice

Borgo Vodice ore 9,00/12,00

Passeggiate al Borgo Vodice: Visite storiche guidate per le vie del Borgo- Ass.ne Onda Azzurra

15 lunedì

Via Umberto I ore 21.00

Festival del cinema

16 martedì

Centro di Documentazione A.Mazzoni ore 18,

Libri nel Parco: “Corpo felice. Storie di donne rivoluzione e un figlio che se ne va” di Dacia Maraini

Via Umberto I ore 21.00

Festival del cinema

17 mercoledì

Via Umberto I ore 21.00

Festival del cinema

18 giovedì

Via Umberto I ore 21.00

Festival del cinema

Dal 18 al 21

ASD Circolo Contry S.Isidoro ore 21.00

Festa della birra e Apertura con “Giochi sotto la guazza on the beach”

19 venerdì

Borgo Lago di Paola ore 19,00

Incontri letterari a Borgolago: “La pattinatrice sul mare” di Paolo Foschi

20 sabato

Corte Comunale ore 21.00

Premio Latella IV edizione

Ass.ne Sabaudia Culturando

Parco Medaglie d’Oro ore 21.00

Pattini che passione

ASD Il Sole

Via Umberto I ore 17,00

Sabaudia Wine & Food II edizione

Fisar Sabaudia – Confcommercio Sabaudia

21 domenica

Via Umberto I ore 17,00

Sabaudia Wine & Food II edizione

Fisar Sabaudia – Confcommercio Sabaudia

22 lunedì

P.zza del Comune

TPI Fest! The Post Internazionale

ore 21:30 – “Europa Sì, Europa No”

Giulio Gambino (direttore TPI) incontra – Mario Giordano; – David Parenzo; – Luca Telese; – Giuseppe Cruciani; Francesco Piccinini ; Stefano Mentana; – Tribuna: Imen Boulahrajane, Laura Melissari, Veronica Montaccini, Elisa Serafini, Lorenzo Tosa. In apertura: Stand-up Comedy Edoardo Ferrario

23 martedì

P.zza del Comune

TPI Fest! The Post Internazionale

ore 21:30 – “Elite vs Popolo”

Giulio Gambino (direttore TPI) incontra – Paolo Cirino Pomicino; – Vladimir Luxuria; – Fulvio Abbate; – Giuseppe De Bellis; – Stefano Mentana; – Tribuna: Imen Boulahrajane, Giulio Cavalli, Enrico Mingori, Fabio Salamida, Luca Serafini. In apertura: Stand-up Comedy Saverio Raimondo

24 mercoledì

P.zza del Comune

TPI Fest! The Post Internazionale

ore 21:30 – “Donne al Potere”

Giulio Gambino (direttore TPI) incontra: – Laura Boldrini; – Daniela Santanchè; – Valentina Petrini; – Imen Boulahrajane; – Marco Esposito; – Stefano Mentana; – Tribuna: Anna Ditta, Charlotte Matteini, Lara Tomasetta. In apertura: Stand-up Comedy Luca Ravenna

25 giovedì

P.zza del Comune ore 21,00

Moda sotto le stelle: Sabaudia creatività e movimento

Eccellenze locali

26 venerdì

Borgo Lago di Paola ore 19,00

Incontri letterari a Borgolago: “Alba nera” di Giancarlo De Cataldo

P.zza del Comune ore 21,00

Moda sotto le stelle e Miss Sabaudia, Concorso Nazionale Miss Italia del Lazio

27 sabato

Centro di Documentazione A.Mazzoni ore 19,00

Libri nel Parco: “Il galateo linkedln” di Valentina Marini e Giada Susca

P.zza del Comune ore 21,00

Serata Alta Moda: Glamour Model Management

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

Ass.ne Ricordart

28 domenica

P.zza del Comune ore 21,00

Moda sotto le stelle e Miss Lazio Cinema, Concorso Nazionale Miss Italia del Lazio

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

Ass.ne Ricordart

29 lunedì

Centro di Documentazione ore 21,30

Musica in Blu… dove il canto recita: In nome del padre – Marco Morandi e Claudia Campagnola

30 martedì

Centro di Documentazione ore 21,30

Musica in Blu… dove il canto recita: Luis Armstrong History

Scoop Jazz Band

31 mercoledì

Corte Comunale ore 21,00

Sabaudia Musica Festival: Concerto d’inaugurazione

Coro Annuntiatae Cantores Città di Sabaudia

Ass.ne Convivium Pro Musica

Centro di Documentazione ore 22,00

Musica in Blu… dove il canto recita Morgana VS tutti

AGOSTO

1 giovedì

Corte comunale ore 21,00

Sabaudia Musica Festival: Serenata sotto le stelle

Ass.ne Convivium Pro Musica

Piazza S.Barbara

V Torneo Nazionale Enjoy Street Basket 3V3

ASD Pallacanestro Sabaudia

2 venerdì

Campo di Marte

Scivoliamo in piazza

ASD Sabaudia 2010

Piazza S.Barbara

V Torneo Nazionale Enjoy Street Basket 3V3

ASD Pallacanestro Sabaudia

Borgo Lago di Paola ore 18,30

Incontri letterari a Borgolago: “Casamonica. La storia segreta” di Floriana Bulfon

Corte comunale ore 21,00

Sabaudia Musica Festival: Serata di gala

Ass.ne Convivium Pro Musica

Via Umberto I

Fermento in tour

B.go Vodice

Festa della birra

C.S.R.P. Vodice

3 sabato

Campo di Marte ore 9,00

Scivoliamo in piazza

ASD Sabaudia 2010

Piazza S.Barbara

V Torneo Nazionale Enjoy Street Basket 3V3

ASD Pallacanestro Sabaudia

Corte comunale ore 21,00

Sabaudia Jazz Festival: “Mauro Zazzarini Quintet”

Ass.ne Cult.Centro Musicale Pontino

Centro di Documentazione ore 19,00

Libri nel Parco: I misteri di Lourdes di Filippo Anastasi

Via Umberto I

Fermento in tour

Località Sacramento

Festa Cappellania

B.go Vodice

Festa della birra

C.S.R.P. Vodice

Borgo S.Donato

Il sapore dei saperi

Gruppo Attività S.Donato

4 domenica

Campo di Marte ore 9,00

Scivoliamo in piazza

ASD Sabaudia 2010

Corte comunale ore 21,00

Sabaudia Jazz Festival : “Gegè Munari Group”

Ass.ne Cult.Centro Musicale Pontino

Via Umberto I

Fermento in tour

Località Sacramento

Festa cappellania

B.go Vodice

Festa della birra

C.S.R.P. Vodice

Borgo S.Donato

Il sapore dei saperi

Gruppo Attività S.Donato

5 lunedì

Corte comunale ore 21,00

Charlie Parker

Ass.ne Cult.Centro Musicale Pontino

Piazzale di Capo Portiere LATINA ore 21,15

ANTEPRIMA “I SUONI DEL LAGO… oltre il giardino”

Alessandro Carbonare“Clarinet Trio”: Alessandro Carbonare corno di bassetto-clarinetto, Perla Cormani corno di bassetto-clarinetto,Luca Cipriano corno di bassetto-clarinetto basso

6 martedì

Belvedere di Sabaudia ore 21,15

I Suoni del Lago…oltre il giardino IV Edizione 2019

“Frida en Silencio” Omaggio a Frida Kahlo

Israel Varela batteria-voce-live elettronic e Rita Marcotulli pianoforte-live elettronic

7 mercoledì

Belvedere di Sabaudia ore 21,15

“I SUONI DEL LAGO… oltre il giardino”

“Around Gershwin”

Rita Marcotulli pianoforte, Giovanni Tommaso contrabbasso/arrangiamenti e Alessandro Paternesi batteria

8 giovedì

Belvedere di Sabaudia ore 21,15

“I SUONI DEL LAGO… oltre il giardino”

Presentazione del libro/concerto “Il jazzista imperfetto”

Danilo Rea pianoforte

9 venerdì

Belvedere di Sabaudia ore 21,15

“I SUONI DEL LAGO… oltre il giardino”

Nuevo Tango Revisited, Javier Girotto sax baritono, Gianni Iorio bandoneon, Alessandro Gweis pianoforte

Borgo S.Donato

Il sapore dei saperi

Gruppo Attività S.Donato

10 sabato

Chiesa SS.Annunziata

Festa Patronale

P.zza del Comune ore 21,00

“I SUONI DEL LAGO… oltre il giardino” concerto al tramonto

Giovanni Tommaso contrabbasso/arrangiamenti e composizioni, Daniele Scannapieco sax tenore, Alberto Parmeggiani chitarra, Claudio Filippini pianoforte, Anthony Pinciotti batteria

Borgo Lago di Paola ore 22,00

Incontri a Borgolago:“Il profumo dell’ultimo tango nella notte di S.Lorenzo

B.go Vodice

Festa della birra

C.S.R.P. Vodice

Borgo S.Donato

Il sapore dei saperi

Gruppo Attività S.Donato

11 domenica

Chiesa SS.Annunziata ore 21,00

Festa Patronale: Concerto Graziella Bella

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

Ass.ne Ricordart

B.go Vodice

Festa della birra

C.S.R.P. Vodice

Borgo S.Donato

Il sapore dei saperi a cura del Gruppo Attività S.Donato

Borgo Vodice ore 9,00/12,00

Passeggiate al Borgo Vodice: Visite storiche guidate per le vie del Borgo

Ass.ne Onda Azzurra

12 lunedì

Festa Patronale - Chiesa SS.Annunziata

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

13 martedì

Chiesa SS.Annunziata

Festa Patronale: Karaoke -Macciacchera

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

14 mercoledì

Festa Patronale - Chiesa SS.Annunziata

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

15 giovedì

Festa Patronale - Chiesa SS.Annunziata

P.zza del Comune ore 21,00

Sabaudia Musica Village: Club Mario – Luciano Ligabue tribute

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

P.zza del Comune ore 24,00

Spettacolo pirotecnico

16 venerdì

P.zza del Comune ore 21,00

Sabaudia Musica Village

Radio Globo – Truck summer tour dj set Flaco Flawers

Via Umberto I

Street Food

Borgo Lago di Paola ore 19,00

Incontri letterari a Borgolago: “Balcanica” di Diego Zandel

17 sabato

P.zza del Comune ore 21,00

Carnevale estivo and Radio Onda Blu

Ass.ne Libera Uscita

Via Umberto I

Street Food

Bella Farnia

Sapori e saperi

Ass.ne Amici di Bella Farnia

18 domenica

Lago di Paola ore 18,30

Premiazione del Festival Giallo Latino

P.zza del Comune ore 21,

Sabaudia Musica Village: Mama Oxum -serata caraibica

Via Umberto I

Street Food

Salone S.Francesco Chiesa SS.Annunziata ore 21,00

Tu voli il sangue di Cristo – musical

Bella Farnia

Sapori e saperi

Ass.ne Amici di Bella Farnia

19 lunedì

P.zza del Comune ore 21,00

Festival Giallo Latino: Legalità, moralità, giustizia – Talk Show

Bella Farnia

Sapori e saperi

Ass.ne Amici di Bella Farnia

20 martedì

P.zza del Comune ore 21,00

Festival Giallo Latino: Le tragedie del ‘900

Bella Farnia

Sapori e saperi

Ass.ne Amici di Bella Farnia

21 mercoledì

P.zza del Comune ore 21,00

Ercules e Circe – Musical

A.E.R. Circeo Musical Project

Bella Farnia

Sapori e saperi

Ass.ne Amici di Bella Farnia

23 venerdì

P.zza del Comune ore 21,00

Festival dei cantautori Italiani

You Marketing srl

Via Umberto I

Street Food

Borgo Lago di Paola ore 18,30

Incontri letterari a Borgolago: “Europa sovranista” di Francesco Giubileo

24 sabato

Parco Naz.Circeo

Circeo National Park 2019

ASD Atletica Sabaudia

P.zza del Comune ore 21,00

Festival dei cantautori Italiani

Via Umberto I

Street Food

Centro di Documentazione ore 21,00

Libri nel Parco: “Quelli cattivi” di Massimo Lugli e Antonio del Greco

Centro Visitatori Parco Nazionale del Circeo ore 21,00

Passeggiata notturna ed osservazione del cielo per bambini

Via Umberto I

Mostra mercato dell’artigianato

Borgo Vodice

Festa patronale Cristo Re

25 domenica

P.zza del Comune ore 21,00

Festival dei cantautori Italiani

Via Umberto I

Street Food

Mostra mercato dell’artigianato

Borgo Vodice

Festa patronale Cristo Re

26 lunedì

P.zza S.Barbara ore 19,00Christian Music

Band Onewithyou

S.Isidoro

Festa Patronale S.Isidoro

27 martedì

S.Isidoro

Festa Patronale S.Isidoro

Corte comunale ore 21,00

La Corte di Baraonda

28 mercoledì

S.Isidoro

Festa Patronale S.Isidoro

29 giovedì

Palazzetto dello Sport

Festival di danza città di Sabaudia

ASD Art Maison

S.Isidoro

Festa Patronale S.Isidoro

P.zza del Comune ore 21,00

Party Fluo

30 venerdì

P.zza del Comune ore 21,00

Festival di danza città di Sabaudia

ASD Art Maison

Borgo Lago di Paola ore 18,30

Incontri letterari a Borgolago

“Detective dell’arte” di Roberto Riccardi

S.Isidoro

Festa Patronale S.Isidoro

31 sabato

P.zza del Comune 21,00

Festa di fine estate

Premiazione “Racconti di Sabaudia”

Spettacolo pirotecnico ore 24,00

S.Isidoro

Festa Patronale S.Isidoro

