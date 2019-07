Sabaudia Studios: torna il Festival della Commedia Italiana nella città delle dune

Torna puntuale come ogni estate il Festival della Commedia Italiana che quest’anno ha un nome e una veste rinnovati: i Sabaudia Studios 2019.

Dall’11 al 18 luglio via Umberto I, nel cuore di Sabaudia, si trasformerà in un’arena a cielo aperto dove gustarsi le migliori commedie italiane della scorsa stagione, incontrare attori, registi e produttori che saranno ospiti ogni sera e discuteranno con il pubblico sul film e su varie tematiche legate alle proiezioni.

Ogni sera alle 20.00 attori e registi sfileranno su un vero e proprio red carpet in una sorta di pre-festival durante il quale si terranno dibattiti, interviste e incontri con i fan. Alle ore 21.00 si terrà la proiezione del film del giorno e la serata continuerà dalle 23.00 in poi con le Stelle Sotto le Stelle negli splendidi giardini di Circe: una festa esclusiva con i vip e un dj set e un open bar allestito per l’occasione. Tra gli ospiti di quest’anno: Matilde Brandi, Sarah Felberbaum, Luca Manfredi, Elena Anticoli De Curtis (nipote di Totò), Alessio Maria Federici, Bianca Nappi e tanti altri.

Le serate saranno condotte dalla bella e simpatica Tosca D’Aquino e dal regista e produttore cinematografica Max Nardari, anche direttore artistico della kermesse. Alla commedia più amata dal pubblico sarà assegnato il premio Duna d’Oro, un simbolo di Sabaudia, delle sue bellezze e della sua attenzione per il mondo del cinema.

Il programma delle proiezioni:

11 luglio

MOSCHETTIERI DEL RE – La penultima missione, di Giovanni Veronesi

12 luglio

IN ARTE NINO, di Luca Manfredi

13 luglio

TOTÒ A COLORI, di Steno (Stefano Vanzina) + UN’AVVENTURA, di Marco Danieli

14 luglio

TULIPANI AMORE ONORE E UNA BICICLETTA, del premio oscar Mike Van Diem

15 luglio

MARADONAPOLI, di Alessio Maria Federici

16 luglio

UNO DI FAMIGLIA, di Alessio Maria Federici

17 luglio

UNA FAMIGLIA A SOQQUADRO, di Max Nardari

18 luglio

DI TUTTI I COLORI, di Max Nardari

