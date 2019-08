A Sabaudia torna il “Summer Carnival”

Grande festa nella serata di sabato 17 agosto a Sabaudia: torna, con la sua seconda edizione, il “Summer Carnival”.

Si parte alle 18 con i carri allegorici che si raduneranno in piazza del Comune fino alle 21 quando avrà inizio la parata per le vie del centro città: musica, colori e tanta allegria animeranno il centro della città delle dune per una serata davvero speciale. Dalle 23, poi, Musica in Piazza con Dj Set di Radio Onda Blu.

L’evento, ad ingresso gratuito, è promosso dall’Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni Amici in festa, Ex Ragazzi del Borgo e Libera Uscita.