Sabaudia wine & food: tutto pronto per la seconda edizione

Torna nella città delle dune, con la seconda edizione, “Sabaudia Wine&Food”, manifestazione enogastronomica dedicata alle eccellenze del territorio. Appuntamento sabato 20 e domenica 21 luglio dalle ore 17.00 in Via Umberto I. Altissima gastronomia, vini di eccellenza e cooking show saranno i protagonisti dell’evento organizzato dalla FISAR Delegazione Sabaudia in collaborazione con il Comune, l’ASCOM territoriale – Confcommercio Lazio Sud di Sabaudia e il patrocinio della Pro Loco. Media Partner Radio Onda Blu.

“Abbiamo fortemente voluto questa seconda edizione del “Sabaudia Wine&Food” perchè crediamo molto nel nostro territorio e nella nostra associazione.”- dichiara Irene Abati, Delegato della FISAR di Sabaudia – “La delegazione di Sabaudia piccola e decisa, grazie all'amore per il vino e per le eccellenze dei nostri prodotti tipici, è riuscita a creare proficue collaborazioni, grandi e piccole, ma tutte in egual modo fondamentali.

“Dopo l'edizione sperimentale dello scorso anno, siamo entusiasti di proporre a cittadini e turisti un evento ancor più coinvolgente e all'insegna della valorizzazione dei nostri prodotti tipici. Saranno infatti molti i prodotti enogastronomici locali che si potranno degustare durante le serate di "Sabaudia Wine & Food", eccellenze artigianali, a km zero, che rappresenteranno le infinite peculiarità di un territorio così fortunato e la maestria di produttori capaci ed appassionati” - commenta Manuele Avagliano, Presidente l’Ascom territoriale – Confcommercio Lazio Sud di Sabaudia –

Modalità degustazioni – Con l’acquisto del ticket €10 presso la cassa, si avrà a disposizione: il calice, la sacchetta e i coupon degustazioni. Cooking Show – I posti sono limitati. Si consiglia al pubblico la prenotazione alla cassa. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Cantine - La Strada Del Vino Latina (Casale Del Giglio, Giangirolami, Marco Carpineti, Cincinnato, Pietra Pinta, Villa Gianna, Sant'andrea E La Valle Dell'usignolo) - Cantina Divina Provvidenza - Az. Agr. Ganci E Milione - Az. Vitivinicola Le Tre Terre - Colle Picchioni Gastronomia - Eno Norcineria Avagliano - Ferrelli 1936 Frutta E Verdura -Forno Margherita -Olitrana G. De Gregoris Ristoranti Cooking Show - San Francesco Charming Hotel - Bistrot 23 - Il Pineta Restaurant Cafe' Sponsor - De Gregoris Dove Nasce Casa - New Edil Trasporti Srl Altobelli Alessandro & Edoardo Collaborazioni - Deco Caffe' Video Pub - Caffetteria Al Corso Frida - Fantasy Party - Bar Lo Spuntino - Flor Circeo Piante - Mama Non Mama - Fd Grafica