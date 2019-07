Sagra del Prosciutto di Bassiano: tutto pronto per la 52° edizione

Torna uno dei momenti più attesi dell’estate della provincia pontina: la Sagra del Prosciutto di Bassiano.

La sagra, giunta alla sua 52° edizione, celebra una delle eccellenze gastronomiche più amate e conosciute della provincia pontina ed è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Visita Bassiano e il patrocinio del Comune di Bassiano, la Provincia di Latina, la Regione Lazio e la XIII Comunità montana e la Compagnia dei Lepini.

Come è ormai tradizione ci saranno le degustazioni del Prosciutto, i giochi popolari e la corsa dei maiali per i vicoli del centro storico, ma non mancheranno inoltre mostre d’arte, musica dal vivo, visite guidate alla scoperta della storia e delle bellezze di Bassiano, e altre dedicate al protagonista della sagra per imparare a conoscere il prosciutto di Bassiano, ciò che lo rende così speciale e la sua lavorazione.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 26 a domenica 28 luglio nel suggestivo centro storico di Bassiano.

Il programma della sagra:

Venerdì 26 luglio

Ore 21.30 Saggio di danza Scuola A.D. Dance, a cura di Aldo Pietrosanti

Sabato 27 luglio

Ore 10.00 "Girolamo Siciolante. Il Redentore (1566-1568) Convegno e mostra, Museo delle scritture Aldo Manuzio

Ore 16.00 Animazione e Giochi per bambini, AC di Bassiano

Ore 16.00 Bontà a chilometro zero: stand enogastronomici

Ore 16.30 Le meraviglie di Bassiano: visite guidate

Ore 18.00 Dove nasce il Prosciutto di Bassiano: visite guidate

Ore 18.30 Mostra artigianale a cura di Gianni e Pietro Mercuri

Ore 19.00 "Incontriamoci nei vicoli", il Fado del Maestro Marco Poeta

con canzoni in dialetto bassaniese di Quirino Cifra, Mimmo Battista e Angelo Cassoni alle chitarre (in via Ricciotti, interno centro storico)

Ore 21.30 Concerto Musicale "Oltre" Claudio Baglioni Officiai Tribute

Domenica 28 luglio

Ore 10.00 Dove nasce il Prosciutto di Bassiano: visite guidate

Ore 16.00 Bontà a chilometro zero: stand enogastronomici

Ore 16.30 Il Prosciutto di Bassiano: degustazione per le vie del paese

Ore 17.00 Giochi popolari: "Corsa 'gli porci" e "L'albero della cuccagna"

Ore 21.30 Spettacolo Musicale, "Tìzio e Caio": a volte RITORNANO. Musicabaret dal 1990

