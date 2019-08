Sagra della Cicerchia: a Campodimele si celebra il legume dall’antica tradizione

Nella programmazione estiva di eventi che animano il grazioso paesino di Campodimele arriva un appuntamento per i buongustai e gli amanti della tradizione: la Sagra della Cicerchia.

La cicerchia

È un legume che ha ottenuto il PAT ovvero la denominazione di prodotto agroalimentare tradizionale italiano. Infatti questo legume, che cresce anche in luoghi con poca acqua e in tempi di carestia era conosciuto già dagli Antichi Romani che lo usavano per fare il pane, puree e zuppe, era però originario del Medio Oriente, si è diffuso poi soprattutto nelle regioni centrali d’Italia e in Puglia.

La sagra a Campodimele

Sabato 24 agosto dunque Campodimele celebra questo legume che ci riporta indietro nel tempo, alle preparazioni tradizionali dei contadini e della popolazione più povera che riusciva a insaporire e a creare piatti deliziosi con il cibo più semplice.

La sagra, organizzata dal Organizzata dal comune di Campodimele in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e la Pro Loco, permetterà ai visitatori di degustare l’ottimo legume e altri prodotti tipici delle nostre terre. Non mancherà l’intrattenimento musicale a cura di Felipe Kaos Latino.

L’appuntamento

È dunque per sabato 24 agosto a Campodimele presso la frazione Taverna a partire dalle ore 20.00.