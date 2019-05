A Doganella di Ninfa la XVII edizione della Sagra della Pecora

Torna per la sua XVII edizione la Sagra della Pecora organizzata dal Comitato Parrocchiale Doganella di Ninfa.

Una giornata gradita ai buongustai che pone l’accento su una delle attività di pastorizia del territorio e allo stesso tempo coniuga piacevoli occasioni di convivialità con la beneficenza, infatti il ricavato della giornata sarà devoluto in opere parrocchiali.

Domenica 26 maggio sin dalle prime ore del giorni si inizierà a cucinare la carne pecora secondo le ricette della tradizione così da poter gustare a partire dalle 12.30: maccheroni al sugo di pecora, arrosticini di pecora, pecora al sugo, oltre che i consueti panini con prosciutto e piatto rustico per chi non gradisce le pietanze troppo elaborate.

L’appuntamento

È dunque per domenica 26 maggio presso la Parrocchia S.Maria Assunta di Doganella, in via Ninfina. In caso di maltempo saranno comunque garantiti oltre mille posti al coperto presso lo stand gastronomico.

Il programma della sagra:

Ore 7:00 inizio preparazione piatti tipici

Ore 10:00 Santa Messa

Ore 11: 50 Vendita dolci a cura della Caritas Parrocchiale

Ore 12:30 inizio distribuzione piatti tipici

Ore 18:00 Santa Messa