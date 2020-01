Sagra della Polenta nel borgo medievale

Concluse le feste natalizie torna puntuale a Sermoneta la Sagra della Polenta un appuntamento imperdibile per i buongustai, che affonda le sue radici nella storia, nella religione e nel costume del nostro territorio.

La polenta piatto principe dell’inverno e solitamene associato al nord Italia, è arrivato a Sermoneta nel 1503, quando Guglielmo Caetani, di ritorno dall’esilio che l’aveva portato al nord, fece piantare il mais per produrre il piatto principale che veniva dato ai poveri e ai prigionieri del Castello. La polenta veniva data anche ai pastori che facevano sosta in paese con le loro greggi e mandrie quando scendeva dai monti in cerca di pascoli più accoglienti. La tradizione ha voluto che i pastori si radunassero a Sermoneta proprio in occasione della festa di Sant’Antonio Abate protettore degli animali domestici il 17 gennaio.

Dunque l’appuntamento si rinnova da secoli e vede la Sagra animare nei fine settimana di gennaio e febbraio prima il centro storico e poi le varie borgate con le varie Feste della Polenta (Doganella 26 gennaio, Tufette 2 febbraio, Pontenuovo 9 febbraio e Sermoneta Scalo 16 febbraio).

Si inizia dunque domenica 19 gennaio presso il borgo medievale quando alle 6 del mattino i mastri polentari accenderanno i fuochi sotto gli enormi paioli di rame dentro i quali, seguendo la ricetta secolare, prepareranno la gustosa polenta al ragù di salsiccia.

Dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, si terrà la solenne processione con la sacra immagine di Sant'Antonio Abate accompagnata dalla Banda musicale Fabrizio Caroso. Alle 12.30 ci sarà la tradizionale benedizione della polenta e dei pani e quindi avrà ufficialmente inizio la Sagra con la distribuzione della polenta con ragù di salsiccia. Alle 15 ci potrà assistere allo spettacolo degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

