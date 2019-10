Sagra delle Castagne: a Norma la 51° edizione

Si entra nel clou dell’autunno non può dunque mancare la Sagra delle Castagne di Norma giunta alla sua 51° edizione. La Sagra porta a Norma visitatori da tutta la provincia per celebrare il gustoso frutto utilizzato nei modi più disparati in cucina.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre lo splendido centro storico del paese lepino si accende di bracieri fumanti e del fragrante profumo delle castagne arrosto, e oltre a celebrare le eccellenze enogastronomiche pontine si celebra la tradizione e il folklore con danze, spettacoli e musiche del passato, oltre all’intrattenimento per grandi e piccini.

Anche il Museo Archeologico e il Parco Archeologico dell’Antica Norba saranno aperti e saranno organizzate delle visite guidate gratuite: sabato dalle 10.00 alle 18.00 sia al Museo che al Parco; mentre domenica le visite guidate al Museo saranno alle 9.00, alle 14.00, alle 15.00 e alle 18.00 e al Parco dalle 11.00 alle 17.00.

Avendo Norma aderito al bel progetto “L’Anfiteatro dei Monti Lepini, cuore di Ninfa” le visite allo splendido giardino saranno direttamente collegate alle visite al Parco Archeologico dell’Antica Norba e permetteranno di approfittare di particolari menù e sconti nei ristoranti di Norma aderenti all’iniziativa.

Il programma dei due giorni di Sagra:

Sabato 26 ottobre

ore 10.00 apertura stand

ore 16.00 animazione bambini a cura dell’Associazione L’Isola che non c’è

ore 21.00 esibizione del gruppo musicale “Brigallè” musica tradizionale centro sud

Domenica 27 ottobre

ore 09.00 apertura stand

ore 10.00 e ore 18:30 esibizione degli artisti di strada: giocolieri, trampoliere bolle di sapone e mangiafuoco

ore 10.30 e ore 17.30 esibizione dei “Figli delle cioce” gruppo musicale folk

ore 10.30 e ore 18:30 animazione per bambini

Apertura postazione “Crea la tua castagna” a cura dell’Associazione L’Isola che non c’è

ore 11 00 esibizione di fitness con l’istruttrice Daniela Battisti

ore 15.00 esibizione dizumba fitness con l’istruttrice Lucia Robibaro

ore 17.00 concerto dei Clean P

