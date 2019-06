Sagra delle Ciliegie: a Maenza la 47° edizione

Una festa imperdibile per tutti i golosi che celebra una delle eccellenze del territorio: la ciliegia di Maenza. Un prodotto tipico della provincia pontina che riscuote grande successo in tutta Italia.

Ed è per questo che sabato 8 e domenica 9 giugno si terrà la 47° edizione della Sagra delle Ciliegie che vedrà il centro storico di Maenza animarsi con spettacoli, musica, mercatini, visite guidate, degustazioni e la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

Due giorni di festa per conoscere meglio lo splendido paese lepino, approfittare dell’apertura straordinaria del Castello Medievale e passeggiare gustando le eccellenze locali per i vicoli e le piazzette del centro storico.

Un fitto programma di eventi per l’intrattenimento di grandi e piccini, che affiancherà la tradizionale distribuzione delle ciliegie.

Il programma della Sagra:

Sabato 8 giugno

Ore 11.00 Castello Medievale

Dibattito Sulla Ciliegia Di Maenza E Il Suo Futuro

Esposizione Auto

ore 16.00 Castello Medievale

Verifica Laboratorio Teatro Pedagogico Sociale con il Maestro Vincenzo Persi

Ore 17.00 Concorso Ciliegina Sulla Torta

Ore 20.00 Percorso Enogastronomico nelle piazzette del Centro Storico

Cirasando: Passeggiata Alla Scoperta Dei Prodotti E Dei Sapori Tipici Del Territorio Maentino allietata dalle esibizioni itineranti del Gruppo Folk Monte San Biagio

Ore 22.00 piazza della Portella

Esibizione Del Gruppo Folk Brigallè

Domenica 9 giugno

Ore 9.00 Iscrizione Campioni di Ciliegie per il 4° Concorso Ciliegia Di Maenza

presso i Centro Anziani

Ore 10.00 Via Circonvallazione

Apertura Mercatino dell'Artigianato e dei Prodotti Tipici

Ore 10.00 piazza F. Lepri

Ore 10.00 Esposizione Auto d’Epoca

Ore 12.00 Castello Medievale

Esposizione e valutazione dei campioni di ciliegie del 4° Concorso Ciliegia di Maenza

Ore 12.00 Percorso Enogastronomico nelle piazzette del Centro Storico

Cirasando: Passeggiata alla Scoperta dei Prodotti e dei Sapori Tipici del Territorio Maentino

Ore 16.00 piazza S. Reparata

Distribuzione gratuita di ciliegie

Ore 16.45 Saluto del Sindaco di Maenza Claudio Sperduti

Ore17.00 centro storico

Apertura Della Sfilata dei Carri Allegorici

Spettacolo musicale con THE FUNKY ROBERTS Citta di Maenza

Sfilata con canto Io Sono Un Bambino… Ma Già Cittadino

Ore 20.00 piazza S. Reparata

Spettacolo Al Bullismo Dico No

Ore 20.00 Percorso Enogastronomico nelle piazzette del Centro Storico

Cirasando: Passeggiata Alla Scoperta Dei Prodotti E Dei Sapori Tipici Del Territorio Maentino

Ore 21.00 centro storico

Serata Musicale Itinerante con il Gruppo Folk I Desperados

Ore 22.30 Piazza della Portella

Premiazioni

Ore 23.30 Piazza della Portella

Estrazione Lotteria

