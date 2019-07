A Minturno la 65° edizione della Sagra delle Regne

Traguardo importante per la Sagra delle Regne che giunge quest’anno alla sua 65° edizione. Una manifestazione dedicata alle tradizioni contadine, al grano, che offre al pubblico spettacoli folkloristici, una rassegna teatrale, rievocazioni storiche, musica dal vivo e la celebrazione della Madonna delle Grazie, protettrice del raccolto.

La Sagra delle Regne, organizzata dall’omonima Associazione culturale, dai Frati francescani di Minturno, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune e della Pro Loco di Minturno, si terrà nel centro storico di Minturno dal 2 al 9 luglio.

Gli eventi culturali e di intrattenimento

Fitto il programma di eventi laici e religiosi in occasione di questa festività. Ogni sera dal 2 al 4 luglio si terrà presso il piazzale antistante la Chiesa di San Pietro Apostolo la manifestazione La Cultura è Pane, una rassegna di teatro amatoriale a ingresso gratuito. Il 5 luglio sarà la volta della musica popolare con il concerto So Tarantelle con Silvia Nardelli, Romeo Barbaro e Ritmi Briganti, produzione dell’associazione San Marco di Minturno. Sabato 6 luglio sarà una giornata ricca di appuntamenti culturali: alle ore 9.30 presso la Sala consiliare del Comune si terrà il convegno “La via dei grani: dalla tradizione ad una nuova economia" mentre alle ore 19.30 nella Sala O.F.S. del Convento di San Francesco sarà presentato il libro ‘Non ne sapevo niente’ di Ernesto Berretti. Alle ore 21.00 in piazza Portanova, grande attesa per “Un salto nel Medioevo” con attrazioni, artisti di strada, espositori medievali, oltre a degustazioni di prodotti tipici, in collaborazione con la Confcommercio Lazio Sud - Minturno Scauri. La giornata di chiusura della manifestazione vedrà la vera e propria Sagra delle Regne e le celebrazioni religiose. Seguirà, alle ore 21.30, la 65a edizione del Festival Internazionale del Folklore con l’esibizione dei gruppi folk italiani e internazionali. Gran finale, alle ore 24.00, con lo spettacolo di videomapping architetturale sul Castello baronale, a cura della ditta Mixintime Group. La manifestazione avrà una cosa a Scauri martedì 9 luglio alle 20.30 quando sul lungomare si terrà il Galà del Folklore.

Le celebrazioni religiose

Inizieranno il 4, 5 e 6 luglio a partire dalle ore 17.30 nella chiesa di San Francesco con il triduo di preghiera con il Santo Rosario, Litanie cantate, Vespri e Messa con canto del Magnificat. Il triduo sarà predicato dal padre francescano fra Pasquale Mauro. Domenica 7 luglio alle ore 10.00 presso la chiesa di San Francesco d’Assisi si terrà la Messa presieduta dal ministro provinciale padre Carlo Maria D’Amodio, alla presenza delle autorità religiose, civili, militari e i gruppi folklorici. Dopo la Messa, si terrà l’incontro del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli con i rappresentanti dei gruppi folklorici nazionali ed internazionali. Alle ore 17.30 dalla chiesa di San Francesco si avvierà la solenne Processione della Madonna delle Grazie che arriverà fino a via Sauzo dove, nei pressi della ex pretura, vi sarà l’incoronazione della statua e la benedizione dei carri votivi. Alle ore 18.30 inizierà la processione fino in piazza Portanova, accompagnata dalla Piccola Orchestra di Fiati “Maria Loreta Proia” e dai gruppi folklorici provenienti dall’Italia, Ossezia del Nord, Messico, Bolivia e Serbia. Davanti al Castello di Minturno, in piazza Portanova, alle ore 20.30 si terrà la tradizionale battitura del grano con offerta del trescato alla Madonna delle Grazie. Domenica 14 luglio alle ore 10.00 si terrà la Messa a San Francesco con offerta del raccolto alla Madonna delle Grazie.