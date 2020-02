Sagra della Falia e Broccoletti a Priverno

Torna per la sua 16° edizione la Sagra della Falia e Broccoletti che animerà Priverno domenica 1 marzo.

Il centro storico si prepara a celebrare uno degli abbinamenti tipici della zona e tra i più gustosi. Il tipico broccoletto coltivato nella Valle dell’Amaseno, il cosidetto Spadone, e la falia, il pane che già in tempi antichi si sfornava a Priverno, saranno protagonisti di una giornata fatta di degustazioni, conoscenza del territorio, musica e divertimento.

Piazza San Giovanni XVIII sarà animata sin dalla mattina con il raduno di vespe organizzato da Pisolo Bike e Vespa Club Priverno e le passeggiate guidate nel centro storico del paese e inoltre artisti di strada, esibizioni di canti e danze tradizionale tra le quali spiccherà lo spettacolo di Valentina Ferraiuolo con la partecipazione di danze popolari “TerrAmare” di Serena Petronio.

Una giornata di festa che sarà preceduta sabato pomeriggio con l’inaugurazione della mostra dell’artista locale Achille Faiola, presso le sale dei Portici Comunali. Per la giornata di domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 i Musei saranno aperti e il biglietto d’accesso sarà di soli € 2.50.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 febbraio alle 17.30 per l’inaugurazione della mostra e domenica 1 marzo con la Sagra della Falia e Broccoletti, nel cuore di Priverno.

Il programma

Sabato 29 febbraio Portici Comunali

Ore 18.00 Mostra di Pittura dell'artista Achille Faiola

Domenica 1 marzo piazza del Comune

ore 09.00 Raduni per passeggiata a cura delle Associazioni Pisolo Bike e Vespa Club Priverno

ore 10.00 Raduno per passeggiata nei vicoli di Priverno a cura del Sistema Museale

Ore 10.30 Spettacolo Artisti di strada Losonambulos

Ore 12.00 Distribuzione Piatti tipici locali

Ore 12.30 Lombardo Giuseppe e la sua fisarmonica

Ore 14.00 Spettacolo Artisti di strada Losonambulos

Ore 15.00 Giochi Popolari

ore 15.30 Presentazione Pisolo Day 2020 e Vespa Club

ore 16.00 Distribuzione Falia e Broccoletti

ore 17.00 Valentina Ferraiuolo in Festa Popolare tra suoni canti e balli, con la partecipazione di danze popolari TerrAmare" di Serena Petronio

ore 21.00 esibizione degli After Dark

