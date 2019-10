Sagra dell’Uva Fragola: a Roccagorga la XXXV edizione

Arriva il periodo della vendemmia e torna puntuale ogni anno a Roccagorga la Sagra dell’Uva Fragola. La manifestazione giunta alla sua XXXV edizione è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Roccagorga e della Regione Lazio.

Domenica 13 ottobre per una intera giornata si celebreranno le eccellenze locali con il mercatino di stand enogastronomici e dell’artigianato, ma l’intrattenimento durerà per tutta la giornata con la mostra di macchine d’epoca e musica dal vivo. Nel corso della giornata grazie al Drink Team si potrà degustare vino rosso gratuitamente e per pranzo sperimentare le ottime fraschette locali dove assaporare i prodotti tipici e le ricette della tradizione rocchigiana.

L’appuntamento

È dunque domenica 13 ottobre nel centro storico di Roccagorga a partire dal primo mattino

Il programma della manifestazione:

ore 8.00 allestimento stand enogastronomici e artigianato

ore 10.30 banda musicale Giuseppe Verdi

ore 11.300 Mostra statica Auto d'Epoca

ore 13.00 pranzo presso le fraschette locali

ore 16.00 concerti di After Dark e Brigallè