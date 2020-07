Salotti Musicali: si parte con Mario Biondi e la Big Band dell’Esercito Italiano

Settima edizione per i Salotti Musicali – Summer Festival la manifestazione organizzata dalla Fondazione Varaldo Di Pietro in collaborazione con l’Associazione Eleomai che ha portato a Latina grandi musicisti, cantautori e interpreti del panorama musicale italiano e straniero.

Un inizio davvero di altissimo livello con il concerto Tributo ad Al Jarreau che vedrà protagonisti Mario Biondi e la Big Band dell’Esercito Italiano diretta da Pino Jodice, che è anche autore degli arrangiamenti in chiave jazz dell’eclettico cantante statunitense. Ospite della serata il trombettista Fabrizio Bosso.

Il concerto, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19, si terrà sabato 25 luglio presso Campo CONI di Via Botticelli a Latina.

Parte del ricavato, come è ormai tradizione per i Salotti musicali, sarà devoluto in beneficienza al progetto ABLE + di AFRON Onlus che si occupa di prevenzione e cura dei tumori infantili e femminili in Africa.

I biglietti sono acquistabili in prevendita presso Blu Ticket Centro Comm.le Latina Fiori, Gentur Viaggi San Felice Circeo, Pro Loco Sabaudia, Tabaccheria Il Toscano Latina Scalo.