Una serata che unisce la solidarietà con la promozione dei prodotti e piatti tipici della nostra terra è quella che si terrà domenica 3 novembre a Sermoneta: Salute e Gusto in Tavola con le Lady Chef.

Le Lady Chef sono un gruppo di ristoratrici che promuovono il ruolo paritetico della donna negli ambienti lavorativi e organizzano eventi di beneficenza per aiutare chi è in difficoltà e ne ha più bisogno.

Domenica 3 novembre presso Da Clara Osteria Tipica si terrà la prima edizione di “Salute e Gusto in Tavola con le Lady Chef” una cena di beneficenza che avrà per tema "Il ruolo del cuoco nella nutrizione e nella sana alimentazione” .

Attraverso l’utilizzo di materie prime fornite da una serie di aziende locali, ben venti Lady Chef provenienti da tutta la regione divise per province proporranno piatti della tradizione di diverse zone: dall’antipasto al dolce, passando per i vini, le birre artigianali, l’amaro e il caffè, con una particolare attenzione anche per i celiaci.

L’appuntamento

È dunque per domenica 3 novembre presso l’osteria tipica Da Clara a partire dalle 19.30, il ricavato della serata finanzierà le attività del DSE Dipartimento Solidarietà Emergenza. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: 388. 826 7308 – 328. 163 6968

