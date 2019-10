Cisterna delle Meraviglie: nel cuore della città alla scoperta de “I Sapori dei Caetani”

Torna Cisterna delle Meraviglie e stavolta lo fa con I Sapori dei Caetani una giornata dedicata alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici del territorio con l’importante connubio con storia, tradizioni e cultura della comunità

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cisterna di Latina con impulso del Consigliere Mauro Contarino e dell'Assessore Alberto Ceri nonché della Dirigente Angela Coluzzi, che ha elaborato il progetto patrocinato e finanziato dall’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio).

Domenica 27 ottobre Palazzo Caetani e le vie del centro storico denominato Cisterna Vecchia, accoglieranno gli stand di svariate aziende agroalimentari del territorio che proporranno al pubblico degustazioni di olii, vini, formaggi e molte altre tipicità locali. I buongustai che ne vorranno sapere di più potranno avvalersi dell’ assistenza degli studenti dell’Istituto alberghiero De Magistris di Sezze.

L’enogastronomia sarà solo l’espediente per parlare di storia, antiche tradizioni e usi dei nostri avi, infatti dalle 10.00 alle 22.00 saranno organizzati dei tour guidati alla riscoperta della “Cisterna Vecchia”, postazioni di artigianato e momenti di piacevole e delicato intrattenimento musicale nella serata. Saranno organizzate inoltre visite guidate alle famose Grotte di Palazzo Caetani e un convegno a cura di CAPOL “OLEUM NOSTRUM – L’olio delle Colline Pontine” che si svolgerà alle ore 18 nella Sala Biblioteca al primo piano del Palazzo Caetani, e oltre a fare una panoramica del contesto produttivo e qualitativo della produzione olivicola pontina e verrà proposta una esclusiva degustazione guidata con l’analisi sensoriale di prestigiosi olii locali. Per partecipare al convegno è obbligatoria la prenotazione del proprio posto sin dalla mattina presso l’info point dell’evento a Palazzo Caetani.

L’appuntamento

È dunque per domenica 27 ottobre nel cuore di Cisterna, tra Via dell’Anello - Via dei Fiori e Piazza Vittorio Emanuele e Palazzo Caetani. Tutte le attività e le degustazioni sono gratuite. Non mancheranno lungo il percorso anche punti ristoro dove soffermarsi.

