Sapori di mare: a Sperlonga la 16° edizione

Turismo, sostenibilità e valorizzazione dei prodotti tipici ittici ed agroalimentari locali: questa è “Sapori di Mare”. Torna dal 27 al 30 giugno 2019 la manifestazione sperlongana che mette al centro la promozione delle biodiversità e del pesce azzurro



Protagonista assoluto della quattro giorni nella meravigliosa Sperlonga è il Pesce Azzurro ed il prodotto ittico locale in generale; fresco, cotto, fritto, in umido o in conserva, sarà presente in diversi modi preparato, lavorato e cucinato da chef, ristoratori e cuochi accorsi per l’occasione e pronti a deliziare il palato di ogni visitatore, anche quello più esigente.

Come ogni anno, a fare la parte principale della manifestazione sarà il cibo, a disposizione di tutti gli appassionati nella centralissima piazza Fontana, lungo la camminata di via del Porto e fino a largo Torre Truglia.

“Sapori di Mare rappresenta un appuntamento imprescindibile non solo come occasione per assaggiare la produzione ittica ed agroalimentare locale –spiega l’ideatore dell’evento, (nonchè presidente del Consorzio Sperlonga Turismo), Leone La Rocca – ma soprattutto porta ad un momento di profonda riflessione su come viene preservato il nostro mare, soprattutto dagli agenti inquinanti, plastica in primis”.

Approfondire gli aspetti della cosiddetta “economia Blu”, sottolineandone le caratteristiche di sostenibilità, valorizzazione e soprattutto di preservazione delle biodiversità, locali e del mar Tirreno in generale. Tutto questo, e molto altro ancora, rappresenta in sintesi “Sapori di Mare”, la manifestazione enogastronomica che da 16 anni ormai è appuntamento fisso a Sperlonga, patrocinata dal Comune e dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (Arsial).

Ogni serata, dal giovedì alla domenica, vedrà la presenza in piazza della condotta di Latina di Slow Food, che curerà show cooking ed appuntamenti di approfondimento non solo del pesce azzurro ma anche dei prodotti agroalimentari locali, servendo, su prenotazione e a titolo gratuito i piatti in dimostrazione per circa 25 persone.

Visto che si celebra la biodiversità ed i prodotti tipici del territorio, a largo Torre Truglia spazio per “L’Angolo della Terra”: stand e postazioni dove le eccellenze agroalimentari la faranno da padroni, insieme ai prodotti della Piana, come la salsiccia monticellana, i vini del luogo e tanto altro ancora.

“Sapori di Mare” è anche momento di riflessione. Ogni sera, nell’area tematica di piazza Fontana, o a largo Torre Truglia, si parlerà dell’”economia blu”, delle politiche di sostenibilità e preservazione dei mari locali.

Non mancherà nel corso dell’intera manifestazione la musica e lo spettacolo. Giovedì 27 in Piazza Fontana si esibirà Angelo Deniro, con le sue selezioni ’70-’80 e varie. Venerdì, spazio alla tradizione con il gruppo “mantice” sul palco della piazza centrale. Sabato, tutto il divertimento e il ritmo “caliente” condotto da Felipe Caos Latino. Domenica 30 infine, in pazza Fontana, l’esibizione delle ballerine della scuola di danza “Desio” di Sperlonga. Dal giovedì alla domenica, lungo via del Porto e largo Torre Truglia, musica e performance degli artisti itineranti.

“Sapori di Mare” è una manifestazione ideata dalla World Company S.r.l., e patrocinata dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, dal Comune di Sperlonga, dal Consorzio Sperlonga Turismo e da Confcommercio Lazio Sud. Organizzazione fieristica a cura dell’associazione Buone Vibrazioni in collaborazione con l’Associazione La Compagnia della Terra Alta. Show cooking a cura di Slow Food Latina. Radio ufficiale dell’evento, Radio Spazio Blu.

Per maggiori dettagli ed informazioni sul programma completo puoi seguire le pagine facebook: Sapori di Mare e Compagnia della Terra Alta