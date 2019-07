Lo Sbaracco 2019 a Fondi: tutto pronto per la terza edizione

Torna per la sua terza edizione lo “Sbaracco 2019” la manifestazione organizzata da Confcommercio Lazio Sud, in collaborazione con Consorzio Fondi Più e Pro Loco Fondi e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Una due giorni dedicata allo shopping a prezzi vantaggiosi, che a ogni edizione conquista una fetta di pubblico sempre maggiore. Già l’anno scorso si sono contante ben 25mila presenze giunte da tutto il Lazio.

Anche quest’anno i commerciati di Fondi si preparano ad esporre la propria merce con prezzi scontatissimi in piccoli stand allestiti per le vie del centro di Fondi. Circa 250 attività che proporranno grandi affari al pubblico: negozi, stand di artigianato, antiquariato ed enogastronomia del territorio e non solo.

Come sempre ci saranno anche diverse postazioni ristoro dove gustare gli ottimi prodotti locali e, novità di quest’anno, saranno allestite delle aree gioco per i bambini con “Bumper Ball”, mini basket e animazione. Diversi spazi saranno dedicati all’arte con una mostra estemporanea di pittura, a ritrattisti e al body painting, non mancherà nemmeno della buona musica ad animare i due giorni di shopping.

L’appuntamento

È dunque nel centro storico di Fondi per venerdì 5 e sabato 6 luglio fino a tarda notte.

Gallery