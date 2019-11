Scritto Apposta per Me al Teatro San Francesco

Tornano a Latina le divertenti vicende di Giulia Sottana Corta, l’attrice alle prese con la vita quotidiana e i provini da affrontare e una parte scritta su misura per lei che non arriva mai.

Scritto Apposta per Me è la divertente commedia di Aldo Nicolaj interpretata dall’attrice pontina Giada Prandi che dopo i successi riscossi già a Latina e Sezze, torna in città e stavolta al Teatro San Francesco una replica da non perdere.

Un monologo divertente, irriverente che usa il teatro come metafora della vita e tra toni agrodolci, al vetriolo, tragici e decisamente comici non si potrà non rimanere affascinati dalla bravura della protagonista, diretta da Massimo Di Michele.

L’appuntamento

È dunque per domenica 24 novembre alle ore 18.00 al Teatro San Francesco di Latina. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3516903630.

Gallery