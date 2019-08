Se una sera d’estate un assaggiatore: degustazioni e visite guidate al Giardino di Ninfa

Un appuntamento imperdibile per tutti i buongustai che vogliono conoscere meglio i prodotti tipici della nostra terra e per tutti gli amanti del Giardino di Ninfa è quello che si terrà sabato 31 agosto a partire dalle ore 17.00 nel giardino ritenuto tra i più belli del mondo.

“Se una sera d’estate un assaggiatore contro la banalizzazione delle percezioni e la globalizzazione del gusto” è una iniziativa organizzata dal Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina, con il patrocinio della Fondazione Roffredo Caetani Onlus, a cura del dott. Giulio Scatolini Capo panel COI (Consiglio Oleicolo Internazionale).

Un pomeriggio alla scoperta delle essenze degli oli extravergine d’oliva di qualità attraverso una degustazione guidata e informata, si potranno conoscere gli olii delle migliori cultivar italiane e spagnole: Itrana (Lazio), Moraiolo (Umbria), Coratina (Puglia), Nocellara (Sicilia) e le varietà iberiche Arbequina (Catalogna, Aragona, Andalusia), Picual (provincia di Jaén), Hojiblanca (Andalusia) e Manzanilla Cacereña (provicie di Càceres, Badajoz, Salamanca, Avila e Madrid).

Le degustazioni saranno precedute da una visita guidata al Giardino dove poter ammirare le lussureggianti piante che convivono in un affascinante connubio con le rovine dell’antica città di Ninfa. L’incontro si concluderà con un buffet di prodotti tipici del territorio.

L’appuntamento

È dunque per sabato 31 agosto, l’incontro è aperto a tutti ma fino a esaurimento posti (100 i posti a disposizione). Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione che deve pervenire entro il 28 agosto. Il ricavato della giornata sarà utilizzato per realizzare una nuova sala panel del Capol presso i locali del Consorzio Area Sviluppo Industriale Roma-Latina. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo capol.latina@gmail.com o chiamare i numeri: 329 812 0593 o 329 109 9593.

Gallery