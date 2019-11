Sebastian Straw live a "El Paso"

Venerdì 29 novembre 2019, presso il Pub “El Paso” di Latina Sebastian Straw presenterà in live concert i brani tratti dal nuovo album “Welcome Yesterday”, pubblicato lo scorso 4 ottobre dalla storica Seahorse Recordings di Paolo Messere e distribuito da Audioglobe, brillantemente accolto dalla critica musicale internazionale.



Il cantautore pontino, già noto come frontman dei “Supernova”, sarà accompagnato dalla High Noise Symphony composta da Gianluca Campagnaro (tastiere), Ivan Noce (basso) e Matteo Fraccarolo (batteria).

“Welcome Yesterday” è un album composto da 11 tracce ricche di tocchi armonici, amalgamate in un perfetto mix di chitarre elettriche distorte e chitarre acustiche, con pianoforti e tastiere.



Il sound di Sebastian Straw è fortemente improntato alla musica anglosassone targata Noel Gallagher, Richard Ashcroft, Damon Albarn e Gaz Coombes, leaders indiscussi di ciò che furono gli Oasis, i Verve, i Blur ed i Supergrass, con spunti del tutto personali che ne caratterizzano i suoni e le liriche.



La sua musica è allo stesso tempo dolce e rabbiosa, lasciando tuttavia spazio a momenti più intimi e riflessivi. La voce, raramente cristallina, si alterna tra malinconia e scariche di pura energia. L’album è stato anticipato dai videoclip dei due singoli “Happy People Shine” (presentato in anteprima su Distopic) e “My Friends”.



La serata, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 22.00.

