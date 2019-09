A Sermoneta la Secolare Fiera di Sa Michele

Torna a Sermoneta un appuntamento che affonda le sue radici nella storia la Secolare Fiera di San Michele.

Sin dai tempi antichi la fiera che si teneva a fine settembre era un momento di proficui scambi commerciali per gli allevatori e i contadini dei Monti Lepini e delle zone salubri che circondavano le paludi pontine.

Ancora oggi in occasione delle celebrazioni in onore di San Michele si perpetuano le antiche tradizioni e si tiene la Fiera nell’area mercato di Monticchio: ben due ettari tra area espositiva e parcheggi. Oltre 2000 i metri quadri di esposizione della mostra mercato dove trovare: prodotti tipici, vini e olii, aree dedicate al florovivaismo, esposizione di animali, di attrezzature per la coltivazione e l’allevamento, e stand di articoli di vario genere.

Tanti anche gli eventi collaterali: oltre alla mostra mercato si potrà assistere alle esibizioni dei butteri delle paludi pontine, visitare la fattoria didattica e la mostra di trattori d’epoca, e partecipare agli appuntamenti della rassegna Libri in Fiera. Come sempre sarà ricca l’offerta dell’area ristoro dove gustare piatti tipici ed eccellenze locali e ogni sera intrattenimento musicale per tutti i gusti, esibizioni sportive, folklore e un’area ludica per i più piccoli.

La fiera, organizzata dall’Amministrazione Comunale, si terrà dal 26 al 29 settembre.

Il programma delle serate:

Giovedì 26 settembre

“Napoli è femmina” a cura delle Pinto Armonium Trio

Venerdì 27 settembre

Concerto dei Re-Queen tribute band di Freddie Mercury

Sabato sera 28 settembre

Concerto dell’Entony Tiberi Orchestra

Domenica 29 settembre

concerto de L’Orchestraccia, band folk rock romana capitanata da Marco Conidi

Gallery