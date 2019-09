Secret Roots: a Terracina arrivano Santos e Fondamento

Sabato 14 la Rotonda Beach Club di Terracina e i ragazzi del Ribbon Club presentano il prossimo appuntamento con "Secret Roots".

Il format che ha fatto ballare sotto le stelle tutto il pubblico terracinese, sabato vede protagonisti due progetti artistici davvero singolari: Santos + Fondamento.

Santos è un artista nato e cresciuto a Frosinone che attraverso una fortissima passione per la musica è riuscito a varcare i migliori club del mondo. Produttore eccellente, Santos vanta circa 400 produzioni discografiche che hanno fatto ballare le migliori realtà europee fino ad arrivare al pubblico del Fuji Rock Festival.

Fondamento è un progetto che nasce da altri due artisti 100% made in Italy: Dave Manuel e Giorgio Roma. Eclettici e con un bagaglio di esperienza non indifferente, sono queste le qualità che caratterizzando il duo che sabato rapirà letteralmente il pubblico della Rotonda Beach Club.

La Rotonda Beach Club è la location perfetta per ospitare un artista come Santos e soprattutto è una cornice adatta a dare il giusto spazio a due fuoriclasse come Dave Manuel e Giorgio Roma.

I due collettivi vi aspettano dalle 22:30 per ballare sotto alle stelle fino a notte inoltrata.