Serata Swing al Kinsale Irish Pub

Un appuntamento per tutti gli appassionati di swing e anni ’20 a due passi dalla città è quello organizzato dal collettivo Swing Circus Roma e il Balletto di Latina- Ateneo delle arti diretto da Valentina Zagami: Kinsale Swing Dance.

Sarà proprio il Kinsale Irish Pub di Nettuno ad ospitare venerdì 6 dicembre una serata spettacolo all’insegna del vintage, del buon umore e del divertimento.

A partire dalle 21.30 si potrà assistere alle esibizioni del collettivo e di Letizia Antinori affiancata dal quartetto formato da Gino Cardamone alla chitarra, Giuseppe Talone al contrabbasso, Emanuele Zappia alla batteria e appunto Letizia Antinori alla voce.

Per tutti quelli che non hanno mai provato a ballare lo swing ma ne sono incuriositi si terrà inoltre una lezione gratuita di Lindy Hop. Non mancherà uno sfrenato dj set che proseguirà fino a notte fonda e il vintage market di Alessandra Tontini con le sue creazioni vintage artigianali firmate “Essenziale”.

Dunque si prospetta una serata per assaporare le atmosfere di altri tempi, ascoltando la musica scatenata di artisti come Duke Ellington e Count Basie e le loro orchestre.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 6 dicembre a partire dalle 21.30 al Kinsale Irish Pub di Nettuno