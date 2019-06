Sermonet'Amo e i suoi fratelli: al via la terza edizione della rassegna di teatro dialettale

Torna per la sua terza edizione la rassegna teatrale “Sermonet'Amo e i suoi fratelli” organizzata dalla compagnia teatrale Dritto & Rovescio con la direzione artistica di Eleonora Mugnai e con il sostegno dell'amministrazione comunale di Sermoneta.

La rassegna prevede quattro spettacoli recitati in vari dialetti che andranno in scena sabato 15 e domenica 16 giugno e il fine settimana successivo 22 e 23 giugno. Gli spettacoli si terranno alle ore 21.00 nella splendida cornice del Belvedere di Sermoneta a ingresso gratuito.

Si inizierà sabato 15 giugno con “Il lupo cambia il pelo”, commedia in dialetto di Norma messa in scena dalla “Allegra compagnia”, a seguire domenica 16 giugno con “A chi stongo appresso”, di Alba Marteddu, a cura del laboratorio teatrale Creattivo e CSA di Priverno.

Gli spettacoli riprenderanno sabato 22 giugno con “Parcheggio a pagamento” di Italo Conti, con il gruppo Santa Maria Goretti di Latina. Gran finale con i padroni di casa: la compagnia teatrale Dritto e Rovescio di Doganella domenica 23 giugno metterà in scena “Bugie in paradiso” di Eleonora Mugnai, in dialetto sermonetano.

