Settembre in Musica a Sabaudia: musica e street food nella città delle dune

Proseguono gli eventi nella città delle dune e sebbene ormai l’estate ci abbia abbandonato, Sabaudia non smette di intrattenere visitatori e residenti con appuntamenti nei fine settimana.

Organizzato dalla You Event in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, arriva Settembre in Musica a Sabaudia: tre serate di musica dal vivo affiancate dagli stand enogastronomici dello Street Food Village che proporrà ai buongustai pizza a portafoglio, arrosticini abruzzesi, hamburgher di cinghiale, puccia pontina e tante altre proposte sfiziose oltre a vino e birre artigianali.

L’appuntamento

È dal 27 al 29 settembre nella piazza del Comune di Sabaudia a partire dalle 20.30 tre concerti, musica dal vivo che spazia dal reggae al rock alla disco.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 27 settembre

Concerto de I Fichissimi

Band che propone disco music anni ’70 e ’80 ricreandone le atmosfere attraverso costumi di scena, parrucche e accessori e scenogafie.

Sabato 28 settembre

Concerto dei Verrospia

Band di Latina attiva dal 2002 che propone musica reggae

Domenica 29 settembre

Concerto dei Fantedica – Negrita tribute band

La band proporrà grandi successi di una delle band rock più longeve del panorama italiano