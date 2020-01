She’s Analog al MADXI Museo Contemporaneo

Torna la buona musica targata Circolo H al MADXI Museo Contemporaneo di Latina Scalo all’interno dell’esposizione "Altrafoto calligrafie fotografiche".

Si esibirà domenica 12 gennaio alle ore 18.00 She’s Analog al secolo Stefano Calderano alla chitarra, Luca Sguera ai rhodes e Giovanni Iacovella alla batteria.

She’s Analog è un progetto nato nell’estate del 2018 dall’idea di Stefano Calderano di esplorare le possibilità sonore di una delle formazioni musicali più classiche: il trio. Dunque tre personalità con esperienze e formazioni diverse convergono in una musica che fa dell’improvvisazione la sua vera natura: partendo da un esile spunto compositivo, i musicisti intessono una vera e propria tessitura sonora in cui non solo gli strumenti si intrecciano e si fondono, ma con essi anche i generi “la classica contemporanea, il jazz, il post-rock, il minimalismo, la musica elettronica, tutti questi linguaggi dialogano dialetticamente creando di volta in volta qualcosa di nuovo e sempre emozionale, mai astratto e sempre direttamente esperibile” come si legge in una nota degli organizzatori.

L’appuntamento

È dunque al MADXI Museo Contemporaneo di Latina Scalo presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, località Tor Tre Ponti, domenica 12 gennaio alle ore 18.00. Per informazioni è possibile contattare il numero 3933364694.

