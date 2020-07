Ad Aprilia tornano gli Shopping Days

Tornano gli Shopping Days una delle iniziative che animeranno l’estate di Aprilia.

Ogni giovedì e venerdì sera, dalle 19.30 fino a mezzanotte il giovedì e fino all’1.00 il venerdì, sarà istituita una area pedonale che comprende la zona centrale della città (piazza Roma, piazza Marconi, via dei Lauri, via Marconi tra via Nenni e via dei Lauri, via degli Aranci, via degli Oleandri e via delle Margherite tra piazza Roma e largo delle Rose), i negozi saranno aperti e potranno esporre le merci anche all’esterno dei propri locali.

Diversamente dagli altri anni in cui durante le serate degli Shopping Days venivano organizzati concerti e spettacoli dal vivo per intrattenere i cittadini a passeggio tra le vetrine, quest’anno in rispetto delle norme anti COVID-19 sarà predisposto dalla Pro Loco un impianto di filodiffusione per far risuonare la musica tra le strade del centro urbano ogni settimana ad uno specifico colore corrisponderà uno stile musicale.

La manifestazione ovviamente si svolgerà in sicurezza per tutti, garantendo sanificazione dei luoghi, distanziamento fisico e imponendo l’uso della mascherina quando non sia possibile il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra le persone.

Il programma settimanale:

3-4 luglio

Colore: serata tricolore

Italia nostra

9-10 luglio

Colore: serata bianca

Rinascita

16-17 luglio

Colore: serata blu

Spiagge Assolate

23-24 luglio

Colore: serata rosa

La Forza delle Donne

30 -31 luglio

Colore: Serata Verde

Jungle: aria pura

6-7 agosto

Colore: serata viola

Metamorfosi

Gallery