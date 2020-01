Sipario d'Autore a Itri

Ad Itri torna Sipario d’Autore la rassegna d’arte e apettacolo giunta alla sua terza edizione.



La manifestazione, diretta da Robert Rivera e Claudio Musetti e organizzata con il patrocinio del Comune di Itri consterà di tre spettacoli in triplice replica che dall'8 febbraio al 1 marzo animeranno il foyer del Museo del Brigantaggio di Itri.

Ogni spettacolo sarà aperto da un omaggio musicale. È previsto un contributo associativo di 5 euro.

Il programma della manifestazione:



8 e 9 febbraio

Lo Scarabeo d’Oro

Cantina Teatrale La "Luccicanza"

Regia: Diego Sasso

Sinossi: Omaggio allo scrittore che come pochi è stato capace di inventare e creare generi letterari sconosciuti come l'horror, il mistero e il poliziesco. Proposto in scena in chiave teatrale dalla "Luccicanza" che reinterpreta i suoi racconti, i suoi personaggi, le sue atmosfere oscure, ambientate nella mente e l'animo degli uomini, donne ed entità metafisiche che si alternano assumendo le sembianze del sogno, la ragione e la follia.



15 e 16 febbraio

Un po' di Pane, Amore e Fantasia

Associazione Teatrarte

Regia: Enzo Scipione

Sinossi:Tratto da un Classico della Commedia Italiana di Luigi Comencini datato 1953, “Pane, Amore e Fantasia" viene riproposto al pubblico in chiave Teatrale, rivivendo la storia del Maresciallo Carotenuto il quale intreccia i suoi sentimenti nei confronti della Bersagliera ma in realtà ha un debole per Anna la levatrice…. Vicende contornate da una serie di pettegolezzi ed inciuci.



29 febbraio e 1 marzo

Donne con o senza Uomini?

The New Trio

Regia: Cati Giannelli

Sinossi: Figure femminili confessano debolezze, sogni, rimpianti, sostenute dal suono di un pianoforte in scena. Una figura maschile interagisce con loro. Raccontano se stesse e mettono a nudo quel filo che le unisce al loro creatore, al loro idolo, al loro amore sbagliato.

Voci: Cati Giannelli e Stefano Lieto

al Pianoforte il Maestro Gabriele Pezone.