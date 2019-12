Soffi Vitali presentazione a Sperlonga

Dopo il successo nella capitale con il suo "Book Christmas Party", Claudia Conte presenta il la nuova edizione di "Soffi Vitali" anche nella bella Sperlonga, città del litorale pontino cui è molto legata. È proprio nel comune in provincia di Latina, infatti, che la Conte ha tratto l’ispirazione e ha scritto buona parte del suo acclamato romanzo d'esordio, racconto epistolare d'amore uscito nel 2014 e che ha fatto conoscere la giovane artista classe 1992 anche come scrittrice. Intermedia Edizioni e l'autrice hanno deciso di riproporre il romanzo con una nuova speciale edizione che vede anche un cambio di stile, la nuova copertina è un’opera d’arte realizzata da Pietra Barasso, artista che espone alla Biennale di Venezia.

Il giorno 28 dicembre presso l’Auditorium Santae Mariae di Sperlonga Claudia Conte presenterà il libro in un evento patrocinato dal Comune. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore ai beni culturali Stefano D’Arcangelo, la scrittrice dialogherà con il giornalista e critico cinematografico Emanuele Zambon. A curare le letture l’attore napoletano Mario Longobardi, volto noto di fiction e spot pubblicitari.

Special Guest il cantante Ryan Paris, amico dell’attrice e interprete della hit internazionale “Dolce Vita” che si esibirà live nel corso della serata. Si ringrazia anche il Lido Rocco Sperlonga per il sostegno alla serata.

Soffi Vitali - Il Libro

Cosa succede quando si inizia ad amare tardi? Quando gli anni passano veloci e sembra che tutto si stia per portare a conclusione? Soffi Vitali è la storia di Marco e Valentina, che sognano e vivono un amore straordinario, apparentemente impossibile, ma incontaminato e intenso, che trova la sua linfa vitale nelle piccole cose. Piccole cose fatte di parole che toccano il cuore e magia, quella magia che si vede nei gesti di tutti i giorni e che, agli occhi degli altri, passa spesso inosservata. Tra ciò che è giusto fare e ciò che il cuore comanda, l'amore è indubbiamente un sentimento in grado di trascendere il tempo e il mondo che viviamo, che cattura la mente e fa vibrare il cuore, ogni volta che lo incontriamo, come se fosse la prima volta.