“Sono Rom e ne sono Fiera” presentato all’Istituto Majorana

Evento d’apertura della rassegna “Tra Storie e Musica, La Domus Mea racconta...” organizzato dall’Associazione Domus Mea in collaborazione con il gruppo Musicantiere e Botteghe Invisibili.

Sabato 25 gennaio alle ore 18.00 la Sala teatro Associazione Domus Mea presso il Liceo Scientifico "E. Majorana" di Latina ospiterà la presentazione del libro “Sono ROM e ne sono fiera. Dalle baracche romane alla Sorbona” della giovane Anina Ciuciu edito dalle Edizioni Alegre.

Il libro racconta la vicenda di Anina, giovane rom che parte con la sua famiglia dalla Romania, tra mille difficoltà, violenze e umiliazioni, passando per i campi rom italiani, giunge in Francia dove i genitori, dopo un periodo di clandestinità, riescono ad avere il permesso di soggiorno e a trovare un lavoro per consentire ai figli una vita decorosa e la possibilità di andare a scuola. Anina grazie alla perseveranza riesce a compiere il suo percorso di studi e a entrare alla Sorbona dove studia per diventare magistrato senza dimenticare le sue radici e le tradizioni della sua etnia.

“Sono ROM e ne sono fiera” ha venduto in Francia più di 10mila copie diventando un best seller e offrendo l’opportunità a tanti di poter ampliare la propria visione sul popolo rom, superando pregiudizi e cattiva informazione.

L’incontro sarà impreziosito dalle letture teatrali a cura di Maria Elena Lazzarotto e Raquel Rappini di Botteghe Invisibili e dai canti dal vivo del Gruppo Musicantiere, e dalla mostra fotografica Frontiere Umane di Claudia Chittano.

L’incontro, a cura della scrittrice pontina Rosa Manauzzi, vedrà la partecipazione di Patrizia Ciccarelli, assessore a Assessore alle Politiche di welfare e Pari opportunità, la dottoressa dott.ssa Stefania Krilic Responsabile Area immigrati e nomadi del Comune di Latina, Angela Percopo della Banca del tempo – TempoAmico e di alcune donne del campo rom di Latina.

