Musica ammore e ccorne per il Carnevale di Formia

Martedì grasso 25 febbraio in occasione del carnevale, presso la sala Iqbal Maish (ex sala chiesa del Carmine) in via Vitruvio 342, va in scena lo spettacolo di Diego Macario: “Musica Ammore e Ccorne”; un viaggio musicale tra le più celebri “macchiette” di un tempo.

Un genere, quello della canzone “umoristica”, quasi scomparso dai maggiori palcoscenici nazionali, ma che rappresenta ancora un importante patrimonio culturale e di tradizione partenopea. Attraverso aneddoti e doppi sensi, sui sentimenti legati all’amore quali il desiderio, la passione, la gelosia e il tradimento, l’artista interagirà con il pubblico con interventi comici, facendo riscoprire vizi, virtù e i complessi del “maschio” di coppia rappresentato, allora come oggi, grazie alle più belle ed intramontabili opere dell’avanspettacolo di un tempo.

Note di regia: la classica “macchietta” napoletana, fa parte di un importante patrimonio culturale partenopeo. Sin dai primi del ‘900 ad oggi, attraverso i grandi autori delle più celebri canzoni umoristiche napoletane e straordinari interpreti, questo genere considerato spesso di “nicchia”, ancora riesce a far divertire la stragrande maggioranza di pubblico di tutte le età restando, come ogni grande “classico”, un intramontabile “ever green”. Mai come oggi, è necessario tutelare questo patrimonio artistico che deve continuare ad essere tramandato soprattutto alle prossime generazioni. Lo spettacolo è stato concepito per dare, prevalentemente, una valenza “culturale” oltre che di ironia e divertimento al pubblico.

La serata sarà organizzata a cura dell’associazione culturale La Magica. L'adattamento e la regia sono a cura di Diego Macario, gli arrangiamenti musicali di Biagio Terracciano per una produzione DieMme Teatro Eventi ETS.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la Caffetteria Impero Via Vitruvio, 21 T(tel. 340 473 8392) e la Pasticceria Vezza Via Ferdinando Lavanga, 171 (tel. 0771 770291). Per informazioni è possibile contattare il numero 3661824863