A Latina lido torna la manifestazione Sport Estate

All'interno della rassegna estiva organizzata dal Comune "Un Mare di Eventi", torna Sport Estate, l’ormai tradizionale manifestazione sportiva organizzata dal comitato provinciale Opes Latina con il patrocinio del Comune di Latina, della Regione Lazio e dell’Osservatorio per lo sport ed il turismo sportivo.

Dal 21 al 23 giugno presso il Lido di Latina saranno organizzati tornei, esibizioni, prove gratuite di moltissime discipline sportive, dagli sport acquatici a quelli di squadra, dalle arti marziali alla danza, ce ne sarà per tutti i gusti: surf, tennis, paracadutismo, street workout e cross training, baseball, pattinaggio boxe, beach soccer, beach volley, banana boat, moto d’acqua, immersioni, stand up paddling,kitesurf e ancora zumba, fitness e molti altri ancora.

Un vero e propria Villaggio Sportivo sarà situato presso l’area del Piazzale dei Navigatori a Foce Verde e tra gli stabilimenti Boca Chica e Space Time dove si svolgeranno non solo esibizioni e prove per grandi e piccini ma anche eventi di intrattenimento per tutte le età.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 21 a domenica 23 dalle 10.00 alle 20.00. L’ingresso è gratuito.

Il programma dettagliato:

Venerdì 21 giugno

Ad inaugurare la manifestazione sarà l’arrivo in mattinata delle colonie dei bambini del Girasole, di Pinco Panco e di Atletica Latina80 che potranno divertirsi con tutte le attività che saranno a loro completa disposizione. Infatti dalle 10 alle 20 troveremo allestiti su piazzale dei Navigatori, i gonfiabili a cura di Arrows academy, il jumping per prove di paracadutismo gonfiabile, il surf meccanico, prove di battuta baseball della Latina baseball, prove ed esibizioni di tennis a cura della asd Play to tennis e per gli amanti del fitness, un’area calisthenics e ancora street workout e cross training a cura di Luca Tempera di Fit-express. Sempre per tutta la giornata sarà a disposizione l’area calcio balilla con sfide, allenamenti e regole di gioco della federazione italiana calcio balilla. Dalle 17.00 alle 19 inoltre, esibizioni di pattinaggio freestyle a cura del Palaroller. Chiuderanno le dalle 19 alle 20, gli atleti della Boxe Latina che sfileranno per dare il via alla coppa Italia giovanile.

In spiaggia saranno molte le attività della giornata a cominciare dai corsi e tornei di Beach volley a cura della Air sport village school, il campo di beach soccer con mini porte aperto a tutti, il divertente banana boat e moto d’acqua a cura della Capitan Vasco beach, le prove di subacquea a cura di Iron sub, le dimostrazioni di vela della Lega navale, le prove di apnea della Astrea Latina, le prove ed esibizioni di stand up paddling e kitesurf a cura di Latina sup academy e le prove e corsi di kitesurf a cura di Kitesurfing. Dalle 17.30 alle 19.30, l’open day di beach rugby dedicato a bambini e ragazzi a cura della Rugby club Latina. Arriviamo alla parte dedicata alle esibizioni sul palco. Dalle 17 alle 18 ci sarà la ginnastica ritmica a cura della Vrg Latina, dalle 18 alle 18.30 ginnastica aerobica a cura di Aeros Latina, dalle 18.30 alle 19 difesa personale e ju-jitsu a cura della Shin ryu ju jitsu.

Sabato 22 giugno

Dalle 10 alle 20 troveremo sempre su piazzale dei Navigatori, i gonfiabili a cura di Arrows academy, il jumping per prove di paracadutismo gonfiabile, il surf meccanico, la gara di Calisthenics a cura di Luca Tempera di Fit-express, prove di battuta Baseball a cura della Latina baseball. Ancora per tutta la giornata sarà a disposizione l’area calcio balilla con sfide, allenamenti e regole di gioco della federazione italiana calcio balilla. In spiaggia e nei campi, dalle 10 alle 20, corsi e tornei di beach volley a cura Air sport village school, il campo di Beach soccer con mini porte aperto a tutti, il banana boat e moto d’acqua a cura della Capitan Vasco beach, prove di Subacquea a cura della Iron Sub, la vela della Lega navale, l’apnea di Astrea Latina, stand up paddling e kitesurf a cura della Latina sup academy ed infine kitesurf a cura della Kitesurfing.

Il palco si animerà a partire dalle 16.30 con la danza e l’hip hop della scuola Non solo danza, dalle 27 alle 18 con la zumba e step a cura Erika e Serena di Fit-express, dalle 18 alle 19 l’esibizione della Be Fit di Raffaella Catania ed infine dalle 19.30 alle 20 ancora danza con Anissa Bertacchini. Nella zona adiacente al palco dalle 16.45 alle 17 l’esibizione di balli di gruppo della Alma Latina, dalle 17 alle 18 danza a cura di Mb Dance School di Barbara Milani, dalle 18 alle 19 taekwondo e ginnastica ritmica a cura della Tkd club Latina e dalle 19 alle 20 il taekwondo del Team Iadevaia.

Domenica 23 giugno

Arriviamo all’ultimo giorno di questa incredibile rassegna dello sport. L’area gonfiabili prenderà vita dalle 10 alle 20 di sera con i gonfiabili a cura di Arrows academy, il jumping per prove di paracadutismo gonfiabile, il surf meccanico, prove di battuta baseball della Latina baseball, calisthenics, street workout e cross training a cura di Luca Tempera di Fit-Express, il calcio balilla con sfide, allenamenti e regole di gioco della federazione italiana calcio balilla. Per chi si trova in spiaggia e nei campi allestiti, dalle 10 alle 20, corsi e tornei di beach volley a cura dell’Air sport village school, il campo di Beach soccer con mini porte aperto a tutti, il banana boat e moto d’acqua a cura della Capitan Vasco beach, prove di Subacquea a cura della Iron Sub, la vela della Lega navale, l’apnea di Astrea Latina, stand up paddling e kitesurf a cura della Latina sup scademy ed infine kitesurf a cura della Kitesurfing. Inoltre, la 1° edizione del torneo interregionale di flag football tra Hunters Roma – United Roma – Bandits Caserta – Bufali Latina e dalle 17 alle 20 l’allenamento di Jeet kune do e kali a cura del maestro Paolo Ruggiero della palestra Sinkronia.

Sul palco dalle 17 alle 18 zumba e step a cura di Erika e Serena di Fit-express, dalle 18 alle 20 esibizione bambini 8/10 anni e dei campioni senior internazionali di kick boxing a cura della Full contact Latina e ancora nelle aree adiacenti, dalle 17 alle 17.30 esibizione danza a cura Mondo di Lalla, dalle 17.30 alle 19.30 cheerleading show a cura della Arrows Academy e dalle 19.30 alle 20.00 la zumba del Palaroller.

