“Storie e Personaggi dagli Archivi del DMI” allo Spazio COMEL

Dopo la pausa natalizia riprendono le attività dello Spazio COMEL Arte Contemporanea con un appuntamento diventato ormai tradizionale: quello col DMI (Dizionario della Musica in Italia) del Maestro Claudio Paradiso.

All’indomani della delibera che finalmente darà il via ai lavori per la costituzione della Casa della Musica di Latina, arriva una mostra storica Storie e Personaggi dagli Archivi del DMI che attinge dal ricchissimo archivio custodito in via Umberto I: foto d’epoca, documenti autografi, spartiti originali, locandine, dischi, strumenti musicali e tantissimo altro materiale raro.

Storie e Personaggi dagli Archivi del DMI racconta, attraverso un breve excursus sui supporti utilizzati per ascoltare e riprodurre la musica, dal 78 al 33 giri fino ad arrivare alle musicassette, i cd e al digitale, si racconterà la grandezza del sistema musicale italiano, così ammirato nel mondo tanto da far diventare i suoi protagonisti delle vere e proprie star mondiali. Proprio su quattro personaggi, alcuni uniti da grande amicizia, sono stati dei fulgidi esempi del made in Italy nel mondo: i compositori Giacomo Puccini e Pietro Mascagni e i direttori d’orchestra Arturo Toscanini e Carlo Maria Giulini, sarà incentrata la mostra.

In esposizione foto d’epoca, dischi, locandine e vari supporti musicali per dimostrare inoltre cos’è un archivio e quale uso può esserne fatto al giorno d’oggi.

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 fino al 26 gennaio. Saranno organizzate visite guidate su appuntamento, da concordare scrivendo all’indirizzo info@dmi.it, per le scuole e per i privati.

Durante l’inaugurazione, che si terrà sabato 11 gennaio a partire dalle 17.30, sarà inoltre presentato il catalogo della mostra “Futuristi e città di fondazione del Lazio” che si è tenuta sempre allo Spazio COMEL nel 2018.

Gallery